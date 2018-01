SI ;D-SERIE! Hva betyr det å ha en bestemor eller bestefar, en som er på et helt annet sted i livet enn deg selv? Fem lørdager forteller unge mellom 13 og 21 år om sine besteforeldre.

I dag skriver Benjamin Vorland Andersrød (18) om sin bestefar.

«Ein farfar i livet skull’ alle ha».

Odd Nordstoga sier det så fantastisk fint i sangen med akkurat den tittelen. Bestefar er mitt største forbilde. Han er mannen som skiftet mellomnavn til sin største lidenskap, Ælj.

Bestefaren min er en person som er vanskelig å beskrive. Han er et forbilde uten like. Hadde jeg sagt at han hadde hatt null innvirkning på mitt liv, kunne jeg like gjerne bannet i kirken.

I bestefars fotspor

Helt siden jeg lærte å gå, har jeg fulgt i bestefars fotspor. Jeg vokste opp på gård med bestefar som nærmeste nabo.

Skulle han kjøre traktor, skulle selvfølgelig jeg gjøre det også. Gikk han i kjeledress, skulle selvfølgelig jeg gå i kjeledress også.

Hans interesser for jakt og våpen har alltid vært bemerkelsesverdig stor. Etter hvert skulle jeg følge i hans fotspor der også.

Jeg deltok på forskjellige stevner og konkurranser med mitt største forbilde som mentor. Dagen etter at jeg besto jegerprøven, reiste vi på elgjakt. En uke som jeg alltid kommer til å huske.

Heldigvis visste bestefar

Da jeg gikk på ungdomsskolen, hadde jeg en periode hvor jeg var lite motivert og brukte så lite tid på skolearbeid som mulig. Heldigvis visste bestefar hva som skulle til for å få meg tilbake på rett spor.

Han sa til meg at om jeg la inn en ekstra innsats på skolen, skulle vi begynne å reise rundt på kampene til Sportsklubben Brann. Og ja, jeg skjerpet meg på skolen.

I fjor var vi på over 15 kamper sammen. Et godt resultat, tatt i betraktning at vi begge er bosatt på østlandet. Kvalitetstiden med bestefar er gull verdt.

Vi er blitt godt kjent med andre likesinnede, og vi er blitt så utrolig godt kjent med hverandre.

De beste historiene

Bestefar er mannen som gir de beste rådene og forteller de beste historiene.

Bestefar får meg til å glemme alt stress i hverdagen.

Bestefar er mitt aller største forbilde.

Hadde det ikke vært for han, hadde jeg aldri vært der jeg er i dag.

Jeg setter ubeskrivelig stor pris på min kjære bestefar. Takk for alt du har lært meg, og takk for at du er akkurat den du er.

