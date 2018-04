Kort sagt, onsdag 25. april

Hvilken hensikt har en debatt når den kun gir deg høyere puls?

Forrige uke benket jeg meg foran TV-en for å se på NRKs Debatten. Imidlertid var det noe annet enn selve temaet som fattet min interesse denne gangen: nemlig måten debatten ble holdt på. Fredrik Solvang var programleder, og fikk stadig bemerkninger fra panelet om at han avbrøt og flirte bort ting.

NRK har igjennom flere år måttet revurdere sin måte å lede debatter på, og kanskje er det tid for en ny slik vurdering? For hvilken hensikt har en debatt når den kun gir deg høyere puls, uten å gi deg bedre kunnskap eller oppklaringer rundt et tema?

I den evige dragkampen mellom politikeres sutring om å få gi lengre svar, TV-tiden man faktisk har til rådighet og oss seere som gjerne ønsker oss litt fart og spenning, synes jeg imidlertid at sutringen var på sin plass i denne utgaven av Debatten. En ting er at politikerne og andre politiske aktører snor seg unna spørsmål, en annen ting er når de blir presset til å svare på om nylonstrømper bør forbys eller ikke.

Jeg synes dette vitner om et kunnskapsløst forsøk på å stille en politiker «til veggs». Dette bidrar kun til en usaklig debatt. Programleder må ha kompetanse nok til å vite hva som er et ja- eller neispørsmål og hva som krever utdypende svar. Det å «fnise bort» svarene som blir gitt, rettferdiggjøres ikke av at politikernes svar ikke er tilfredsstillende. Det går utover et krav alle har på å bli tatt på alvor, særlig av en programleder som skal fremstå som nøytral.

Gina Karoline Hass Meaas Gjermundsen, student, Universitetet i Oslo

Upresist operautspill

Uten å underbygge sine synspunkter, gir Stein Roger Bull inntrykk av at hans opplevelse er objektiv og at det operainteresserte publikum er en homogen gruppe med entydige sannheter om hva som er godt og dårlig musikkteater.

Men hva var det som var så ille med Bieitos Tosca? Hva var det som gjorde Hollenderen latterlig? Og hva gjorde Poppea fremragende? Hvilken virkelighet var det Currans Tosca berørte, som vi nå må få en pause fra? At Bieitos Tosca har provosert mange er ikke overraskende – den er en radikal tolkning med virkemidler det erfarne operapublikum ikke er vant til.

Men de 20 forestillingene som er blitt spilt har også frembrakt jubel og stående applaus. En av forestillingene ble vist for 1300 publikummere under 30 år, og responsen og den fullsatte panelsamtalen i etterkant tydet på at de nysgjerrige nykommerne var berørt. Å redusere Bieitos Carmen til en forestilling «med amerikanske biler» er misvisende for dem som ikke har sett den og antagelig ikke gjenkjennelig som essensen av forestillingen for dem som har sett den. At opera skaper harme, uenighet og kunstdebatt er gledelig, men jeg ønsker meg en mer presis meningsutveksling enn det Bull legger opp til.

Victoria Bomann-Larsen, regissør, Den Norske Opera & Ballett

Misvisende om pengespill

Aftenposten skriver på lederplass lørdag at Norsk Tippings rekordresultat er en trist nyhet. Avisen refererer pengespilloven, der det står at Norsk Tipping skal minimere de negative konsekvensene av pengespill. «Likevel er økningen i både inntekter og antall spillere en ren gladsak ifølge aksjeselskapet», skriver de. Norsk Tippings samfunnsoppdrag er tredelt: Vi skal ha så attraktive spill at folk velger tilbudet vårt. Tilbudet skal være ansvarlig. Når dette er på plass, skal vi sikre et høyest mulig overskudd til gode formål.

Når antall kunder øker med 82.000, betyr det at vi har kanalisert spillere til et tryggest mulig tilbud. Når omsetningen øker, viser det at spillene vi tilbyr er konkurransedyktige. Om det er en gladsak, får andre avgjøre. Men, det betyr at Norsk Tipping har gjort en viktig del av jobben sin.

Norsk Tipping kan dokumentere god kontroll på omfanget av problemene ved pengespill. På årsmøtet var hovedbudskapet at det viktigste for Norsk Tipping i 2017 handlet om de pengene vi ikke skal tjene. Tapsgrensen ga et planlagt inntektstap på 150 millioner. Problemspillernes bidrag til overskuddet sank.

Åsne Havnelid, administrerende direktør, Norsk Tipping

Russlands-journalistikken er ikke kunnskapsløs

Anki Gerhardsen, som skriver mediekritiske refleksjoner i Aftenposten, bør i større grad anerkjenne norske journalisters rett og plikt til å skrive kritisk om Russland.

Gerhardsen anklager norsk presse for «kunnskapsløshet» og mener dekningen av landet er «demoniserende». Hun refererer til Frode Berg-saken og Sergej Skripal, og kunne sikkert lagt til flere eksempler, deriblant Krim. For dette er saker der Kreml hensynsløst anklager kritikere for løgn og falske nyheter. Norske Russlands-journalister er ikke kunnskapsløse. Tvert imot, de er blant de beste i landet.

Gerhardsen, som er nestleder i journalistnettverket Barents Press, mener at norske journalister er «med på å bygge fordommer som kan gjøre relasjonen mellom våre land dårligere enn den trenger å være.» Undertegnede representerer selv en avis som regelmessig utsettes for angrep fra russiske myndigheter, og i mars 2017 ble redaktør Thomas Nilsen nektet innreise til landet i fem år fordi han utgjør «en trussel mot rikets sikkerhet».

I forkant av at Barents Observer i 2015 brøt ut av Barentssekretariatet, nektet fylkeskommunale eiere å gi avisen lov til å følge Redaktørplakaten. Som tidligere fylkesordfører Runar Sjåstad sa det: «Vi må passe på at de ikke skriver ting som kan skade Barents-samarbeidet.» Eller som dagens russiske generalkonsul i Kirkenes fortalte Nilsen etter hans utestengelse: «Hvis du skriver en serie positive artikler, så kan vi kanskje gjøre om på saken.»

Atle Staalesen, The Independent Barents Observer

Denne gang ble min femåring påkjørt

I mars skjedde det som ikke skal skje, en femåring ble påkjørt her i Strømsveien. Ikke hvilken som helst femåring, min femåring.

Denne gangen gikk det heldigvis bra, selv om gutten min ble kastet fire-fem meter gjennom luften. Den følelsen jeg kjente på da jeg fikk vite hva som hadde skjedd, uten å vite hvor alvorlig det var, unner jeg ingen.

Bare et par uker senere holdt jeg og de tre guttene mine på å bli kjørt ned av en taxi. En taxi som utålmodig kjørte forbi bussen som stoppet for oss da vi skulle krysse veien. Jeg så heldigvis taxien som kom forbi bussen i en altfor høy fart, men det gjorde ikke guttene mine, og taxisjåføren så iallfall ikke oss.

Dessverre er det slik at farlige forbikjøringer og andre hendelser skjer her hver eneste dag, og vi på Vålerenga har nå mistet tålmodigheten. Vi har ingen barn å miste, og vi vil at noe skal skje nå! Vi inviterer derfor byrådspolitikere og andre interessenter til å komme til Strømsveien 25. april, hvor vi skal ha en markering for å vise hvor mange som bruker Strømsveien hver eneste dag.

Camilla Rønes, Aksjon Strømsveien