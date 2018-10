NRKs Folkeopplysningen svarer: Fakta finnes, faktisk

Universitetslektor Unni Eikeseth ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) går i Aftenposten 4. oktober hardt ut mot NRK-serien Folkeopplysningen. Hun mener vi konstruerer konflikter, utelater fakta, sementerer myter og med det skader naturvitenskapen. Vi er glade for engasjementet, men føler oss ikke så veldig truffet, og vi undrer litt på hvor mye av serien hun har sett.

Vi kjenner ingen som mener naturvitenskapens metoder kan gi svar på alle spørsmål, ei heller skal vitenskapsfolk ta alle avgjørelser for oss på alle livets områder, slik Eikeseth tillegger oss å mene – dét lyder dystopisk i våre ører!

Mediene synder

Folkeopplysningen tar opp temaer der det er stor avstand mellom utbredte oppfatninger og hva vitenskapen viser og der vi på bakgrunn av den samlede forskningen på et felt, kan trekke en rimelig klar konklusjon. Som at homøopati er placebo. At menneskeskapte klimaendringer pågår. At økologisk mat neppe er bedre, hverken for kroppen eller kloden. Og at det er helt trygt å spise genmodifisert mat.

Eikeseth må gjerne utfordre disse etablerte teoriene, men vi mener man her bør formidle kunnskapen vi faktisk har.

Den er omfattende og peker i en svært klar retning. Man skal aldri underslå reell usikkerhet (og vi synes selv vi er ganske flinke til å påpeke den der det trengs), men noen ganger kan man faktisk si ting med stor sikkerhet. Vi mener mediene langt oftere begår den motsatte synden: falsk balanse, å fremstille to teorier som likeverdige når de ikke er det.

Opptatt av bias

Eikeseth beskylder oss for ikke å bry oss om fakta, for i neste avsnitt å slå fast at vi har konstruert en konflikt mellom miljøorganisasjoner og vitenskapsfolk. Dette underbygger hun med et harmdirrende utspill fra Greenpeace, hvor organisasjonen for øvrig har begått noen rent spektakulære faktafeil. Dette påpekte vi også i Dagbladet 3. oktober.

Det forundrer oss at vi oppfattes å mene at vitenskap er uangripelig, når så mye av det vi gjør er å vise at påstander som er fremmet som beviste fakta, er basert på dårlig forskning.

Vi har gjentatte ganger snakket om å skille mellom gode og dårlige studier og at det er stor forskjell på enkeltforsøk, systematiske gjennomganger og metaanalyser.

Vi viet et helt program til «publikasjonsbias», som er særlig utbredt i legemiddelindustrien, og i en annen episode fikk vi publisert en elendig studie for å illustrere problemet med røvertidsskrifter. Siden første sesong har vi jevnlig forklart feilslutninger og biaser og vært nøye med å påpeke at de gjelder oss alle, uansett hvor rasjonelle vi måtte føle oss.

Ikke bare underholdning

Eikeseth peker på at fakta ikke lenger er mangelvare, at vi blir bombardert med så mye informasjon at vi overveldes og lar følelsene styre. Her er vi helt enige. Derfor har vi gjennom fire sesonger forsøkt å rydde litt opp.

Når folk ikke liker konklusjonen, kaller de oss et underholdningsprogram. Men at vi liker å krydre med litt glitter og spas, betyr ikke at vi opererer med lavere journalistiske standarder enn andre.

