Britiske Go-Ahead vant ikke anbudet på Sørlandsbanen fordi de kunne gi et bedre tilbud enn NSB. De vant fordi de kunne gjøre det billigere. Det er det god grunn til å være skeptisk til.

Andreas Slettholm tar feil når han hevder at staten sparer store penger på privatisering av jernbanen.

Hans kommentar i Aftenposten 23. oktober viser hvordan billigere togleie, oppgradering av infrastrukturen og befolkningsvekst langs Sørlandsbanen er noen viktige faktorer som gjør at behovet for statlige subsidier ville blitt betraktelig mindre, uansett om man hadde konkurranseutsatt eller ikke.

Ren gjetning

Slettholm mener videre at Go-Ahead vant fordi de kunne gi et mer attraktivt tilbud enn NSB. Det er også feil. Alle aktørene som var med i siste runde, var nær identiske på kvalitet. Jernbanedirektoratet har også bekreftet at NSB scoret bedre, blant annet på planene for kundetilfredshet, miljø og sikkerhet.

Go-Ahead vant fordi de kunne drive billigere enn NSB. Det fikk de til hovedsakelig ved å estimere med betydelig flere passasjerer enn det NSB og SJ la til grunn. Det er ren gjetning.

Hvis det stemmer, ville også NSB fått de ekstra inntektene og kunne reinvestert dem i jernbanen. Hvis det slår feil, må Go-Ahead kutte penger et annet sted. Da vil det enten gå ut over de ansatte eller tilbudet til kundene. Ingen av delene gir bedre jernbane.

Ingen valgfrihet

Vi får ingen valgfrihet med Regjeringens konkurranseutsetting av jernbanen. Vi får ingen nye jernbanestrekninger eller vesentlig hyppigere avganger. Vi får bare en ny logo på toget og en forvissning om at hver krone selskapet tjener, ikke går fellesskapet, men til eierne av Go-Ahead.

Derfor vil SV gjør det vi kan for å snu privatiseringen, stoppe fremtidige anbud, samle norsk jernbane og sørge for at jernbanen igjen frakter folk rundt i landet, og ikke overskudd ut av landet.