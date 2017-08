Har næringslivet allerede tatt samfunnsansvar? | Steinar A. Hopland

«Langt flere kan og bør engasjere seg», sier direktør Vibeke Madsen i Virke i sitt svar til meg i innlegget der jeg etterlyser norske bedrifters samfunnsansvar.

Helt enig. At entusiasmen rundt Corporate Social Responsibility ikke er på topp, er et inntrykk som står seg. CSR Europe, som kartlegger initiativ som har litt størrelse, har ikke registrert noe fra vårt land de seneste årene.

Vi har ikke norske bedriftsmedlemmer der, og få deltagere på store europeiske konferanser (f.eks. the Responsible Business Summit Europe) Så er jeg, som Madsen, glad for at norske bedrifter likevel gjør enkelte fremstøt.

Privat

Skatteparadis

Kaj-Martin Georgsen, som er ansvarlig for området i DNB, mener at mitt oppspill til debatt er utdatert. Nei, det er ikke vesentlige endringer av definisjoner om hva dette dreier seg om. Corporate Social Responsibility er mer enn å få til en sterk verdiskapning. Banken, som har 34 prosent statlig eierandel, gir donasjoner som er gledelige. Når den ifølge Kapital har en reell omsetning på over 73 milliarder og driftsmargin på 41,9 prosent kan man makte det.

Det er dessverre slik at en bedrift huskes for det som ikke ligner på samfunnsansvarlige handlinger; saksanleggene fra hundrevis av småinvestorer, eller besværlighetene med å være klar om kunder i skatteparadis.

«Samfunnsansvaret vedtas ikke på Løvebakken», sier Georgsen. Men bedrifters samfunnsansvar har også en politisk side. CSR-direktivet ble for to år siden vedtatt i EU-parlamentet med 599 for og 56 mot. Vi er forpliktet til å følge opp. Jeg ønsker meg ledende politikere som er mer på hugget.

Diskriminering i arbeidslivet

OECD motiverer til det samme, FN like så. I UN Global Impact, som Norge også står bak, finnes 10 tydelige prinsipper. Prinsipp 3 omhandler arbeidslivet. Min kjepphest her er diskriminering i arbeidslivet.

Etter å ha observert den kraftige nedbemanningen i store organisasjoner, klarer ikke jeg å se at det refleksive fokus på mennesker over 60 år er i tråd med intensjonen.

Gjennom Lov om årsregnskap, kap. 3 har store foretak fra 1. juni i år blitt rettslig forpliktet til å redegjøre for hva selskapet gjør for å ivareta sitt samfunnsansvar. Vi ønsker å kjøpe varer og tjenester fra bedrifter som er gode på dette. Talentfull ungdom ønsker å jobbe for de samme bedriftene!

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.