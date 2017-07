Kort sagt, onsdag 26. juli

Folket fortjener et diskret og verdig minnested ved Oslo Domkirke

Mange søkte sist helg til Oslo sentrum og til Utøya. På Utøya er det i ferd med å vokse frem et minnested som mange kan enes om. Den siste uken har også flere tatt til orde for å realisere et permanent minnested ved Oslo Domkirke.

Da Domkirken åpnet sine dører morgenen lørdag 23. juli 2011, var det en overveldende kø utenfor. Folk var i sjokk, de var redde og fortvilet, og søkte derfor et sted de forbandt med noe trygt, samlende og håpefullt. Det var ikke kirken som regisserte folkestrømmen mot Domkirkeområde. Det var folket selv som søkte dit. Når domprosten i Oslo, Anne-May Grasaas, i tirsdagens Aftenposten støtter et minnested i dette området, er dette en overveielse som bør bekreftes og forsterkes av flere, men det er betinget av en verdig plassering og estetisk utforming som både er tydelig og diskret.

Prosjektet «Jernrosen» startet i 2011 som et Facebook-initiativ, og er ikke påvirket av om de to planlagte minnestedene ved Utøya og i Regjeringskvartalet blir noe av. Når så mange har fått et kjært forhold til utearealet på siden av Domkirken, fortjener dette en permanent markering hvor folk kan være i stillhet, tenne lys eller fortsatt legge ned sine blomster.

Rosen ble et viktig symbol i tiden etter terroren i Oslo. Et diskret og tydelig monument av jernroser vil både minne oss om de sårbare og grufulle tornene, men også om det vakre som ble synliggjort i forhold til samhold, menneskelig nærvær og merkbar godhet. At den nasjonale støttegruppen ved Lisbeth Røyneland støtter prosjektet, styrker viktigheten av å komme til en løsning i løpet av rimelig kort tid. Å minnes tragiske hendelser er en viktig del av vårt sorgarbeid, men også en hjelp til å skape holdninger for fremtiden som gjør at vi ikke repeterer fortidens ondskap.

Sverre Bøsei, far til Monika Bøsei, «Mor Utøya»

Per Arne Dahl, Tunsberg-biskop og venn av Bøsei

Aftenposten og Lula

I lederartikkelen «En seier for det brasilianske rettsapparatet» utviser Aftenposten mangelfull forståelse av brasiliansk politikk. Avisen fremholder korrupsjonsdommen mot den tidligere presidenten Luiz inácio «Lula» da Silva som et signal om at ingen er hevet over loven. Spørsmålet er om loven er brutt av Lula i tråd med anklagen. For å forstå Brasil, må man skjønne at det er stor forskjell på Brasil slik landet ser ut på papiret, og Brasil i praksis. Loven kan i mange tilfeller være lik for alle på papiret, men praktiseres ofte ulikt, og oftest til de ressurssterkes fordel. Riksrettssaken mot den nå avsatte presidenten Dilma Rousseff er et godt eksempel på hvordan loven nettopp ikke er lik for alle i Brasil.

Dilma ble nemlig avsatt av kongressen for budsjettdisponeringer i strid med loven. Både hennes forløpere og hennes etterfølger Michel Temer har operert på samme måte – men bare Dilma ble avsatt. Nylig har dessuten departementet med ansvar for saken konkludert med at hun ikke brøt loven. Og likevel har Brasil nå en helt annen regjering. Aftenposten går langt i å slå fast at Lula er skyldig i korrupsjon ved å skrive at han sannsynligvis ikke er noe unntak fra korrupsjonen som gjennomsyrer brasiliansk politikk. Hvis dommen mot Lula blir stående etter en anke, vil han ikke bare idømmes 9,5 års fengselsstraff, men også utestenges fra politikken i 19 år. I en slik situasjon blir skyldspørsmålet avgjørende. Hvordan kan Aftenposten være trygge på at Lula er skyldig, når han hevder at han er utsatt for en politisk motivert hekseprosess? Hvis Lula er uskyldig, er ikke dommen mot ham et sunt tegn for brasiliansk demokrati, men tvert imot et alvorlig faresignal. Da snakker vi om et justismord med store konsekvenser.

Morten Tønnessen

Helene da Silva-Tønnessen

Ikke slutt å vaksinere!

Anne Marie Haave mener i Aftenposten at sunn mat og livsførsel er viktigere for å unngå smittsomme sykdommer enn vaksiner. Forbedret levestandard er uten tvil sterkt medvirkende for den generelle bedring av helsetilstanden, men hun bommer totalt når hun sier at vaksinenes betydning er mindre viktig. Et hav av dokumentasjon viser at det er takket være effektive vaksiner og godt gjennomført vaksinering at noen av de viktigste smittsomme sykdommer er blitt så kraftig redusert.

Det er også rikelig dokumentert at infeksjonssykdommer dukker opp igjen der man av forskjellige grunner unnlater å vaksinere. Konsekvensene kan være svært alvorlige. Slutt ikke å vaksinere! Vi kan dessverre ikke kompensere for vaksinering med sunn mat og tur i naturen.

Miklos Degré

professor emeritus, Sandvika