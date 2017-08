Hvorfor hemmeligholde, UD? | Ragnar Skre og Tsira Gvasalia

Georgia har store uutnyttede vannressurser som vil få stor betydning for landet når de etter hvert blir bygget ut. Norge spiller en viktig rolle som partner, både fra privat hold og fra den norske stat.

Dette vil og bety store menneskelige kostnader og sterke interessemotsetninger, som vi har forsøkt å beskrive gjennom vårt arbeid som journalister.

Mange georgiere ble derfor glade for at Utenriksdepartementet ga 8,7 millioner kroner til bransjeforeningen Norsk Energi for å gjøre en treårig studie av kvaliteten på konsekvensutredninger i vannkraftutbygginger i Georgia.

Skuffelsen ble desto større da man oppdaget at viktige deler av materialet ble holdt hemmelig.

Fra egne kilder vet vi at den hemmeligholdte delen er svært kritisk til nivået generelt.

I tillegg har vi indikasjoner på at kritikken spesifikt rammer det store, norske kraftanlegget som nylig åpnet i Adjara i regi av Clean Energy Invest, et norsk selskap der flere kjente navn er involvert: Bård Mikkelsen, tidligere direktør i Statkraft, og Einar Stenstadvold, sjef for Agua Imara.

I land med liten transparens er konsekvensutredninger ofte slurvete gjennomført og «copy-paste» av tekstbolker er vanlig.

Det ikke for mye å forlange at den georgiske befolkning får tilgang en rapport betalt av den norske stat som omhandler et norsk kraftanlegg i deres land, uansett om den er kritisk eller ikke.

Norsk Energi forsvarer seg med at rapporten ikke er «metodologisk rigorøs», men den var rigorøs nok til å bli brukt som grunnlag for debattmøtene deres i Georgia.

UD sier at de ikke kan pålegge Norsk Energi å offentliggjøre rapporten, da det ikke er et kriterium for støtten de ga til dette prosjektet. Clean Energy Invest’s prosjekt har vært preget av hemmelighold og manipulasjon med dokumentasjonen.

Hvis ikke rapporten blir frigitt, vil vi sette spørsmålstegn om hva som er norsk utenrikspolitikk hva gjelder transparens og kampen mot korrupsjon.

Ønsker ikke Norge å bidra til mest mulig informasjon og debatt om det som skjer i land som Georgia, særlig der det er norsk virksomhet og norske investeringer?