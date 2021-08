Private barnehager må behandles likt med kommunale

Monica Johnsen Faglig rådgiver for FUS-barnehagene

Storberget-utvalget har foreslått endringer i finansieringen av private barnehager. Monica Johnsen, faglig rådgiver for FUS-barnehagene, frykter redusert kvalitet i tilbudet til barna.

Tidligere har vi kjempet for at politikere skal forstå de private barnehagene. Nå må vi visst kjempe igjen.

I 2011 opphørte det øremerkede tilskuddet til barnehagene, og kommunene skulle forvalte barnehagenes økonomi gjennom en ny finansieringsmodell. Modellen var utfordrende å forstå, ga rom for tolkning og la ikke til rette for en likeverdig behandling.

Private aktører måtte kjempe for å få politikere til å forstå dagens økonomi for barnehagene. Vi synliggjorde skjevfordelingen, også store forskjeller på tilskudd til private aktører i samme kommune. Det ble, og er, markante forskjeller på tilskudd. Vi kjemper fortsatt for forutsigbarhet!

Enorm utvikling

Jeg startet som styrer i barnehage i 2000. Barnehagesektoren har utviklet seg enormt siden den gang. Barnehagereformen førte blant annet til at barnehagene ble underlagt Kunnskapsdepartementet i 2005 med mål om full barnehagedekning. I 2009 kom lovfestet rett til barnehageplass. Makspris ble innført.

Utbygging av barnehager i Norge økte, og jeg fikk være med på denne utbyggingen med FUS-barnehagene som daglig leder. Private påvirket tilskuddsordning, økonomi og politiske forhold. Vi nærmet oss med små steg en form for likebehandling.

Men kom, og kommer, vi noen gang i mål?

Vi har kjempet for bemanning, stått imot kartlegging av barn, påvirket til lovendringer og kjemper fortsatt for kvalitet. Nå er vi i ny kamp. Igjen er det eierskapet og ikke kvalitet som får fokus.

Et utvalg ledet av statsforvalter Knut Storberget har sett på finansieringen av private barnehager. Utvalget foreslår å innføre en ny modell. Den vil i korte trekk kunne føre til:

redusert kvalitet i tilbudet til barna,

svekket mangfold i barnehagesektoren,

økt forskjellsbehandling av barnehagebarn,

mer makt til kommunene, mindre valgfrihet til foreldre,

svekket forutsigbarhet for private barnehager,

og brudd med barnehageforliket og prinsippene som har ligget til grunn for utviklingen av sektoren.

Kvalitet er viktigst

I dag er jeg faglig rådgiver i FUS, hvor vi er særlig opptatt av kvalitet. Satsingen «Barnet først» sikrer FUS at alle ansatte utvikler seg og oppfyller rammeplanens krav. Den viktigste faktoren for å bedre barns omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen er kvaliteten på de ansattes samspill med barna.

Alle barn skal bli møtt av ansatte som viser sensitivitet, entusiasme og glede. Alle barn skal oppleve et rikt leke- og læringsmiljø som bidrar til trivsel og progresjon. Vi må sikre at ansatte gjør at barna trives, lærer og utvikler seg.

FUS vil bevare mangfoldet i vår organisasjon, og vi er avhengig av en forutsigbarhet for å drive god og systematisk kompetanseheving. Likebehandling av barn og barnehager i Norge må være en selvfølge. Det blir det ikke om Storberget-utvalget får gjennomslag for de foreslåtte, radikale endringene i rammevilkårene for private barnehager.

Forslagene vil fjerne all forutsigbarhet, som er grunnlag for kvalitetsutviklingen. Vi ønsker oss en «fra ord til handling-strategi». Der blir kvaliteten i tilbudet barn får i dag, satt på agendaen i enhver enhet – privat og kommunalt!