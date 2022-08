Det er behov for å endre strukturen i fastlegeordningen

Torkel Steen Sykehuslege

Som spesialisert, innsnevret sykehuslege er jeg imponert over hva fastlegene klarer. Samtidig ser jeg at fastlegeordningen er blitt problematisk, skriver Torkel Steen (bildet).

Å pøse på penger løser neppe de problemene befolkningen, spesialisthelsetjenesten og fastlegene selv opplever.

Fastlege Jørgen Skavlan har en morsom og tankevekkende kronikk i Aftenposten 21. august om fastlegens hverdag: Kaos, avbrytelser, mas, henvisninger og resepter på tynt grunnlag. Pasienter med ulike ønsker, plager og problemer overfyller arbeidsdagen.

Selv om mange praksiser forhåpentlig fungerer bedre enn den Skavlan beskriver, illustrerer han problematiske sider ved fastlegeordningen.

Som spesialisert, innsnevret sykehuslege er jeg imponert over hva fastlegene klarer. Samtidig ser jeg at fastlegeordningen er blitt problematisk.

Fremsto nok som «gullkantet»

Da ordningen ble innført, var intensjonene de beste:

Kontinuerlig omsorg skulle gi kvalitet og effektivitet.

Fastlegens «portvokterrolle» skulle begrense belastningen på spesialisthelsetjenesten, medikamentoverforbruk, uberettigede attester og kostbare ytelser fra samfunnet, som sykmeldinger og uføretrygd.

Jeg så dette fra sentral posisjon i Legeforeningen da ordningen ble fremforhandlet.

Staten fikk et system der den kunne legge stadig flere oppgaver på fastlegene. Økonomien var fristende for Legeforeningen: Næringsdrift med fast tilskudd pr. «fastkunde», uansett om de gikk til legen, og betaling pr. tjeneste.

Siden det ikke var fri etableringsrett i ordningen, var de som var i den, beskyttet mot konkurranse. Samtidig fikk staten kostnadskontroll. Ville legen ut, kunne praksisen selges til etterfølgeren. Annet offentlig finansiert helsepersonell kan ikke det. Dette fremsto nok som «gullkantet».

«Portvokterrollen» ble riktig nok uttynnet i siste runde da det ble mulig å bytte fastlege, og leger utenfor ordningen beholdt rettighetene bare pasienten betalte alt selv.

Men alle var fornøyde de første årene.

Incentiv til lange lister og kort tid

Nå er alle enige om at ordningen er i krise.

Kan den løses ved flere ressurser, eller må strukturen endres?

Næringsdriftmodellen som er beskrevet ovenfor, gir incentiv til lange lister og kort tid pr. konsultasjon. Skavlans kronikk er en god illustrasjon.

Jeg kan ikke begripe hvordan et reelt medisinsk problem kan utredes og behandles på 15 minutter, inkludert forberedelse, journalføring og resepter.

Når svært mange av problemene folk kommer til fastlegen med, skyldes lite alvorlige sykdommer, eller livsproblemer, må det bli vanskelig å skille farlig fra ufarlig.

Fungerer ikke optimalt som «portvokter»

Om Skavlans beskrivelse av fastlegens hverdag er representativ, kan jeg ikke forstå at ordningen kan ivareta de opprinnelige formålene:

1. Tidspress går ut over helhetlig omsorg og adekvat vurdering. Det blir nærliggende å «få vekk problemet» ved å henvise, slik Skavlan beskriver.

Inntrykket fra de utallige henvisningene jeg behandler i sykehuset, er at mange (ikke alle) fastleger er kjappe til å henvise. Mange av henvisningene er et «klipp og lim»-virvar, der problemet er vanskelig å få tak i. De bærer preg av det hastverket Skavlan beskriver.

Mitt inntrykk er at fastlegeordningen slik den har utviklet seg, ikke fungerer optimalt som «portvokter» for spesialisthelsetjenesten.

At for mange i spesialisthelsetjenesten velter administrative oppgaver over på fastlegene («overlater til fastlegen å utstede resept og sykmelding»), gjør ikke saken bedre.

2. Legen får heldigvis en menneskelig relasjon til sine pasienter. Næringsdrivende leger får også et kundeforhold. Gjør det rollen som portvokter for velferdsstaten vanskelig?

Etter en normal forvaltningsvurdering er vel fastlegen egentlig inhabil? Samfunnet ville ikke latt private advokater fastsette klientens skatt eller private arkitekter avgjøre byggesøknader?

Men med fastlegeordningen blir kostbare langtidssykmeldinger og uføretrygder i stor grad basert på næringsdrivende fastlegers attester.

Det er menneskelig sett, og i lys av arbeidspresset og kundeforholdet, forståelig om fastlegen velger å attestere det pasienten ønsker, slik Skavlan beskriver.

Norge har verdens høyeste uføreandel hos unge, i en av verdens friskeste befolkninger. Når jeg ser at fastleger for eksempel attesterer taxi fra Snertingdal til Oslo for pacemakerkontroll til en oppegående, yrkesaktiv person, tenker jeg at «kontrollørrollen» er blitt vanskelig.

Det er den også for oss i sykehusene. Men vi mister ikke «kunden» om vi tar konflikten ved å si nei.

Sliter ut legene

Jeg har stor respekt for fastlegene! De er imponerende allsidige, hardtarbeidende og viser omsorg for pasientene.

Mange har nok også kortere lister enn Skavlan og dermed tid til å gjøre en god jobb.

Men det er grunn til å spørre om fastlegeordningen fungerer optimalt medisinsk og som forvalter av kostbare fellesgoder.

I tillegg sliter den ut legene, slik at unge leger ikke vil inn i den. Selv erfarne leger som Skavlan er på bristepunktet.

Å pøse på penger, uten en revurdering av strukturen, løser neppe de problemene befolkningen, spesialisthelsetjenesten og fastlegene selv opplever.