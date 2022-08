Kort sagt, tirsdag 23. august

Hverken topptung eller fri for oppgaver

Den 13. august publiserte Aftenposten en sak som skaper inntrykk av at Jernbanedirektoratet har mistet sin viktigste kjerneoppgave og samtidig ansetter enda flere ledere enn før. Det er feil.

Direktorater får stadig endringer i oppgavene, i tråd med gjeldende politikk fra sittende regjering. Dette er en del av demokratiet. Vår kjerneoppgave er å gi faglige råd til Samferdselsdepartementet og gjennomføre gjeldende politikk. Konkurranseutsetting av persontrafikk er ikke vår eneste kjerneoppgave, slik Aftenposten skriver.

Jernbanedirektoratet jobber for en effektiv, sikker og miljøvennlig jernbanesektor. Vi gir råd om utviklingen av togtilbudet, basert på samfunnsøkonomiske analyser. Vi samordner jernbanesektoren, slik at folk og næringsliv får et helhetlig togtilbud. Vi sørger også for at togtilbudet henger sammen med øvrig kollektivtrafikk, slik at folk kan reise sømløst fra A til B. Ikke minst kjøper vi tjenester som i sum utgjør togtilbudet i Norge. Alt dette skal bidra til at folk velger å reise kollektivt i stedet for å kjøre bil, og at næringslivet velger å frakte gods på bane i stedet for vei.

Etter fem år som direktorat og med ny instruks fra Samferdselsdepartementet har det vært naturlig å evaluere og tilpasse organiseringen. Jernbanedirektoratet har i ny organisasjon ingen vekst i antall ledere.

Knut Sletta, jernbanedirektør

Skremselspropaganda fra NHO

To NHO-direktører er ute for å advare om farene ved å fase profitt ut av velferden (Aftenposten 18. august). Det er ingen overraskelse at de forsvarer velferdsprofitører. Men at bransjen skal utraderes, er ren skremselspropaganda. Det er kommersialiseringen vi vil til livs.

Om man skal kunne hente ut profitt fra offentlig velferd, må inntjeningen tas et sted fra. Profittjakten kan gå ut over brukerne ved at det knipes på bemanningen, mat eller det faglige tilbudet, eller det kan gå ut over ansatte ved at lønn og arbeidsvilkår presses. I barnehagesektoren ser vi at profitt hentes ut på å selge husbankfinansierte bygg og leie dem tilbake. Kommersielle er villige til å kompromisse på kvalitet og vinner over ideelle aktører i anbudene. Dermed skvises mangfoldet ut. Tilbudet til befolkningen svekkes.

Profittfri velferd betyr ikke at bedrifter må legge ned. Det er NHOs påstand. Det vi ønsker, er å stanse muligheten til å ta ut profitt på offentlig finansiert velferd. Hvis selskapene faktisk er opptatt av helse og velferd, er det ingenting i veien for at de kan omdanne til ideell drift og fortsette på nye premisser.

Seher Aydar, stortingsrepresentant (Rødt), helse- og omsorgskomiteen

Ikke flere psykologer av Psykologforeningens forslag

Psykologforeningens Håkon Skard foreslår i Aftenposten 11. august at staten skal finansiere psykologstillinger i kommunene. De nye statsfinansierte psykologene skal arbeide i nært samarbeid med fastlegene og dermed avlaste spesialisthelsetjenesten. Forslaget bygger ikke opp under hvordan mange kommuner selv mener de bør arbeide.

Det viktigste kommunene kan gjøre for innbyggernes psykiske helse, er å ta ansvar for de brede forebyggende og helsefremmende oppgavene. Her har psykologene en viktig rolle i å understøtte andre tjenesteytere og dermed øke kompetansen om psykisk helsearbeid i hele kommunen. Det kan ikke være normen at psykologene skal arbeide klinisk.

De menneskelige ressursene innen helsetjenesten må utnyttes best mulig. Det er kamp om psykologer mellom kommuner, spesialisthelsetjeneste og private aktører. Det blir ikke flere psykologer av Psykologforeningens forslag. Hvordan kan vi få mer ut av knappe ressurser? Kommunesektorens organisasjon (KS) arbeider gjerne sammen med Psykologforeningen for å finne svaret.

Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør for Helse- og velferd, KS

SV vil ha en ny husleielov

I Aftenposten 17. august skriver Leieboerforeningen om leiemarkedet og situasjonen for leieboerne. I for lang tid har det politiske målet om at alle skal kunne eie sin egen bolig, skygget over det faktum at mange ikke gjør det. Det er faktisk én fjerdedel av befolkningen som ikke eier noen bolig, enten fordi de ikke vil eller ikke kommer inn i boligmarkedet. Det er på overtid med en politikk som gir et bedre leiemarked med lavere priser, bedre boliger og mer stabilitet.

Vi i Sosialistisk Venstreparti (SV) er helt enige med Leieboligforeningen og Forbrukerrådet i at et viktig tiltak vil være å få på plass en ny husleielov. Den vi har i dag, er utdatert og skrevet for en tid der leiemarkedet kun var noe en så for seg at folk var i midlertidig. Nå må det på plass et lovverk som gir leietager bedre rettigheter, og som skiller mellom private utleiere og de store profesjonelle og kommersielle utleieselskapene.

SV kan ikke gjøre ryddejobben hver gang Arbeiderpartiet (AP) og Senterpartiet (Sp) ikke leverer på egne løfter – som å sikre leietagere mer stabile forhold. Nå haster det å få kontroll på boligmarkedet. Å sette ned et offentlig lovutvalg for å utrede en ny husleielov bør være noe Ap og Sp prioriterer høyt. SV skal bruke enhver anledning til å presse på.

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV

Sunniva Holmås Eidsvoll, leder av Oslo SV

Å oppheve leilighetsnormen er bøttekottpolitikk

Alle som foreslår det som en politisk løsning på et boligmarked i krise, svikter oss unge som kjemper om å komme oss inn på det.

I Aftenposten 11. august foreslår konsernsjefen i Obos Daniel Siraj ti løsninger for å komme oss ut av boligkrisen. Øverst? Å oppheve leilighetsnormen i Oslo. I det siste har politikere på både høyre- og venstresiden i politikken lansert samme tanke. Men et forslag om å oppheve leilighetsnormen er en fallitterklæring. Skulle Arbeiderpartiet vurdere å mene det samme, er det et svik mot dem vi kjemper for.

Argumentene for å oppheve leilighetsnormen er at det vil kunne gi flere boliger som demper prisene. Men er det sant? Jeg har til gode å se tall som underbygger det. Plan- og bygningsetaten anslår at det ville bli bygget 80 nye leiligheter i en fireårsperiode hvis normen oppheves. Med andre ord: En dråpe i havet.

Bøttekottboliger er en gavepakke til dem som vil tjene seg rike på boligmarkedet i Oslo. De fungerer perfekt som investeringsobjekter og sekundærboliger og kan i beste fall leies ut til blodpris. Samtidig hindrer en oppheving av leilighetsnormen boliger vi faktisk trenger i indre by: Boliger som familier kan bli boende i over tid.

Siraj bør prioritere å oppfylle Obos’ samfunnsoppdrag: Å gi vanlige folk tilgang på boligmarked. Da kan han slutte å være løpegutt for markedsliberaliseringen og høyrekreftene i boligpolitikken.

Agnes Nærland Viljugrein, vararepresentant til Stortinget (Oslo Ap) og medlem av Oslo Aps programkomité

Psykiatriske pasienter får sjelden best mulig behandling

I en kommentar i Aftenposten 15. august skriver Joacim Lund at psykisk helsevern er til å bli deprimert av fordi det er for få psykologer.

Kapasitetsvanskene i psykiatrien skyldes at antallet pasienter er enormt. Epidemiologisk forskning finner at ca. 20 prosent av befolkningen har en diagnostiserbar psykisk lidelse hvert år. Helsetjenesteforskning indikerer at mange av disse ikke ber om behandling fordi de regner med at behandlingsressursene er for små. Pasientene har rett i det.

Psykologene er viktige, men psykiatrien er i stor grad en medisinsk disiplin. Fastlegene tar seg av de aller fleste psykiatriske pasienter alene. Takstordningene bør endres, for å gi dem mulighet til å ha lengre konsultasjoner. Den offentlige spesialisthelsetjenesten tilbyr nesten bare korte behandlinger. Mange har nytte av slik behandling, men for mange er dette for lite.

Også pasienter med såkalte lettere psykiske lidelser kan få et sammensatt, tilbakevendende eller kronisk sykdomsforløp. Etter hvert kompliseres disse lidelsene av arbeidsmessige og familiære problemer samt ensomhet og forverring av en rekke kroppslige sykdommer. Best mulig behandling tar tid, og som oftest trengs medisiner i tillegg til lengre psykoterapi. Psykofarmakologisk behandling krever høy kompetanse. Medisiner må prøves ut med tett oppfølging. Og kombinasjon av flere medikamenter skal prøves hos dem som ikke bedrer seg.

Med dagens kunnskap om behandling kunne vi doblet helsegevinstene. Å følge opp den «gylne regel» kunne gitt betydelig kost/nytte gevinst. men dessverre er det først og fremst rekruttering av fastleger og psykiatere det står på. Rekrutteringen må bedres blant annet ved å gi psykiatrien enda større plass i medisinstudiet og at universitetene får mer (penger) og ansvar for leger i spesialisering.

Per Høglend, psykoterapiforsker/psykiater, professor emeritus dr.med.