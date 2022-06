Kort sagt, tirsdag 14. juni

Debattredaksjonen

8 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Lærernorm. Bensinpriser. Obos. Abort. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Gamle tall gir gammelt nytt for Aftenposten

I sin lederartikkel 8. juni gjentar Aftenposten det standpunktet de har tatt i lederartikler både i 2018 og 2019: Å sikre et minimum av lærere i skolen, er noe tull – og det har null effekt for elevene. I den siste lederen skriver avisen at ny forskning fra SSB viser at minstenormen for lærertetthet, som KrF fikk trumfet igjennom i 2017, er helt mislykket.

Problemet er at den forskningen Aftenposten viser til, er gjort før dagens lovkrav til lærertetthet ble vedtatt – og den «nye forskningen» er et notat fra SSB fra 2019, som bygger på data innsamlet fra en forsøksordning i noen utvalgte kommuner og kun på ungdomstrinnet i perioden 2013/14 – 2016/17. Altså før dagens minstenorm ble innført på alle trinn i alle grunnskoler høsten 2018.

Aftenposten velger også denne gangen å gjenta at SSBs forskning er entydig negativ – mens forskningsrapporten fra forsøksordningen vitterlig peker på at både elever og lærere har hatt positive opplevelser av læringsmiljøet med økt lærertetthet.

Heldigvis kan jeg opplyse leserne og Aftenpostens redaktør om at det til høsten kommer en grundigere evaluering av dagens minstenorm for lærertetthet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å samle et bredt kunnskapsgrunnlag. Det kan i mye større grad enn SSBs forskning speile skolens oppdrag. Antagelig vil denne forskningen være bedre egnet for å bekrefte eller avkrefte gamle synspunkter på lærertetthet.

Steffen Handal, leder, Utdanningsforbundet

Dyrtid

Nå koster 1 liter bensin snart like mye som en halvliters flaske med vann på bensinstasjonen.

Urimelig?

Per Rygh, deltidsbilist

Obos uten tillit?

Obos-ledelsen har tapt tillit. Leilighetsprosjektet Middelthunet fikk mye kritikk. Men det er flere grunner. 7. juni var det duket for oppvask, tillyst generalforsamling på nett.

10. juni fortsatt ikke et ord i mediene. Som en av delegatene til den varslede generalforsamlingen har jeg mottatt fyldige sakspapirer i posten. Men da jeg på nett prøvde å logge meg inn til avtalt tid på ettermiddagen 7. juni, fikk jeg ingen kontakt trass i flere forsøk. Har flere delegater samme erfaring?

Er generalforsamlingen avlyst? Tekniske problemer med web-avvikling av store møter? Eller aner man et forsøk på å unngå ubehagelig offentlig oppmerksomhet om kritikkverdige forhold fra Obos-ledelsens side?

Og hva med mediene, har de forsømt å informere om en sak av stor interesse for hundretusenvis Obos-medlemmer, pluss minst like mange med interesse for bygge- og boligsaker?

Per Otnes, Oslo

Norge må unngå å havne i USAs situasjon

I min kronikk 21. mai prøvde jeg å forklare noe av bakgrunnen for den polariserte abortdebatten i USA. Abort ble i mange kretser brukt både som et middel i eugenikkens tjeneste og for å bekjempe den såkalte befolkningseksplosjonen, som ble betraktet som en trussel mot vår fremtid. Kissinger-rapporten av 1974 drøftet hvordan prevensjon, sterilisering og abort kunne bekjempe dette. For mange vestlige regjeringer ble dette viktige hjelpemidler for å redusere fødselstallet.

Berit Husveg og Kristine Bjartnes bekrefter i sitt innlegg 8. juni at et hovedfokus fra 1950-årene var befolkningsøkningen. Jeg takker for deres utfyllende kommentar om at synet på reproduktive rettigheter har endret seg. Hvorvidt antall aborter er helt uavhengig av en abortlovs utforming, som disse to hevder, er vel ikke helt klart.

Margaret Sanger som startet abortbevegelsen i USA, som i dag heter Planned Parenthood, hadde tilsynelatende både rasistiske og eugeniske motiver. Hege Cathrine Finholt påpeker i Aftenposten 27. mai at denne fremstillingen er ubalansert. Jeg hadde imidlertid hentet min karakteristikk av Sanger fra det kraftige oppgjøret Planned Parenthood hadde i fjor med sin grunnlegger.

Finholt trekker imidlertid frem et viktig aspekt. Den amerikanske abortkampen er i stor grad også en kamp for like sosiale rettigheter. Mitt hovedbudskap blir derfor at vi må unngå å havne i en like polarisert abortsituasjon som USA.

Ola Didrik Saugstad, professor i pediatri, Universitetet i Oslo