Når byer bombes, er 90 prosent av ofrene sivile

Maria Gilen Røysamb Vitenskapelig assistent, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi)

Urban krigføring har langsiktige konsekvenser. Det tar lang tid å gjenoppbygge en by, skriver innleggsforfatteren. Bildet er fra Kyiv, 21. mars.

Flere væpnede konflikter utkjempes i byer og tettbebygde strøk. Det er alvorlig.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

24. februar invaderte Russland nabolandet Ukraina. Etter kort tid startet kamphandlinger i og rundt ukrainske byer som Kharkiv, Kherson, Odesa, Mariupol og hovedstaden Kyiv.

Russland bruker tunge, eksplosive våpen. De sivile lidelsene er enorme.

Det rapporteres om forferdelige scener fra den ukrainske byen Mariupol, hvor både en svømmehall og teater er bombet. Sivile, inkludert mange barn, hadde søkt tilflukt her da angrepet fant sted.

Rammet av urban krigføring

Ødeleggelse av sivil infrastruktur har ført til at hundre tusener av mennesker i hovedstaden Kyiv og andre byer har mistet elektrisitet og tilgang til rent vann. Store boligblokker er blitt totalødelagt.

Veier og broer er blitt skadet, noe som gjør det vanskelig å komme seg inn og ut av byene. Humanitære organisasjoner som gir livsnødvendig hjelp og beskyttelse, sliter med å få tilgang.

Soldater som ligger i skyttergraver på hver sin side av en øde slagmark, er et gjenkjennelig bilde på kriger som utspilte seg på 1800-tallet og tidlig 1900-tall.

Slike kriger, som utspiller seg på øde slagmarker, langt borte fra skoler og hjem, gjelder imidlertid stadig færre kriger. I dag blir flere væpnede konflikter utkjempet i byer og tettbebygde strøk.

Når byer bombes, er 90 prosent av ofrene sivile. Menneskene som blir drevet på flukt, har ofte ikke noe hjem å komme tilbake til.

Allerede før Russland invaderte Ukraina estimerte man at over 50 millioner mennesker var rammet av urban krigføring.

Hvorfor er urban krigføring så alvorlig?

Organisasjonen Røde Kors peker på flere forhold som kjennetegner urban krigføring, og som bidrar til å forså hvorfor krig i byer er så alvorlig:

Til tross for at humanitærretten forbyr parter i konflikt å treffe sivile og sivil infrastruktur, er det vanskeligere å skille sivile og militære mål fra hverandre når krig utspilles i byer. Samtidig brytes reglene stadig.

Sivilbefolkningen kan også bli målrettede ofre av krigen. Under kamphandlingene mellom terrororganisasjonen IS og den irakiske hæren i byen Mosul, brukte IS den sivile befolkningen som menneskelig skjold og forhindret dem fra å forlate byen.

I byer er infrastruktur, som vannledninger, strøm, avløp og sykehus, ofte koblet sammen. Dersom et vannrør eller en elektrisk ledning blir ødelagt som følge av en militær operasjon, kan store deler av dem som bor i byen, miste tilgang på vann og elektrisitet. Det kan også påvirke drift av sykehus og andre kritiske tjenester som befolkningen trenger.

Konsekvensene av eksplosive våpen, som bombekastere, raketter, artilleriprosjektiler og flybomber, er mye større for sivilbefolkningen i byer enn når krig utspiller seg i rurale områder.

Rammer barn særlig hardt

FNs generalsekretær António Guterres rapporterer at om lag 90 prosent av de som omkommer som følge av bruk av eksplosive våpen i byer, er sivile.

Dette står i sterk kontrast til andelen mennesker som omkommer når samme type våpen benyttes utenfor byer, som er på 16 prosent.

Eksplosive våpen som brukes i byer, rammer barn særlig hardt. Barn er mer sårbare mot splinter og trykkbølger fra denne type våpen. På verdensbasis utgjør barn 54 prosent av ofrene av eksplosive våpen.

Urban krigføring har også langsiktige konsekvenser. Det tar lang tid å gjenoppbygge en by. Selv etter at kampene har stanset, kan rester av eksplosive våpen føre til død og lemlestelse i flere år.

Samtidig har flyktningene få steder å returnere til. Ikke bare fordi husene deres er ødelagt, men fordi kritiske funksjoner er ødelagt. Ødelagte skoler og angrep på utdanningsinstitusjoner fører til at barn mister verdifull utdanning. Alle barn har rett på utdanning, selv i krig.

Krig i byer har også store konsekvenser for mental helse. Den konstante frykten for bomber og opplevelsen av at man ikke er trygg kan påvirke mennesker i lang tid etter at konflikten er ferdig.

Hva kan det internasjonale samfunnet gjøre?

Internasjonal humanitærrett legger begrensninger på krigens parter og forbyr dem å treffe sivile og sivil infrastruktur. De som begår brudd på reglene, må holdes ansvarlig.

Parter i konflikt må også velge våpen og krigføringsmetoder som er tilpasset urbane strøk. Beskyttelse av sivile må gjøres til en strategisk prioritet når militære operasjoner planlegges.

I Genève jobbes det for en politisk erklæring om bruk av eksplosive våpen i befolkede strøk. Den såkalte Ewipa-erklæringen er et viktig normativt skritt.

International Network on Explosive Weapons (Inew) jobber også for at bombing av byer stoppes. De legger press på stater for å nå dette målet.

Norge i FNs sikkerhetsråd

I perioden 2021–2022 er Norge medlem av FNs sikkerhetsråd. Sikkerhetsrådets oppgave er å ivareta internasjonal fred og sikkerhet, og rådet kan beordre bruk av militærmakt.

Beskyttelse av sivile, inkludert barn, er en av Norges prioriteringer i Sikkerhetsrådet. Under norsk presidentskap i januar 2022 ledet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) et møte om konsekvensene av urban krigføring for sivilbefolkningen.

At denne saken skulle bli så aktuell, med Russlands brutale krigføring i Ukrainas mange byer, var det vanskelig å se for seg.

Innlegget er en omarbeidet versjon av en tekst som først ble publisert på Nupi.no.