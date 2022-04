Kort sagt, mandag 4. april

Debattredaksjonen

Nå nettopp

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Influensere. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvem vil vi ha som forbilder?

Sunn Fornuft-plakaten fra 2016 blir nevnt som et relevant tiltak for å fostre gode rollemodeller i influenserbransjen, nylig av Ingeborg Senneset i podkasten Forklart. Hun viser til at plakaten er ment som et verktøy for norske influensere om ikke å dele triggende innhold, som vekt, diett og klesstørrelser.

Men Sunn Fornuft-plakaten har ingen reell funksjon i dag. Facebook-siden er ikke oppdatert, nettsiden er fjernet, og jeg finner ikke innholdet gjengitt noe sted.

I mellomtiden har utviklingen på sosiale medier gått i diametralt motsatt retning av alle intensjoner plakaten hadde. Kroppsfokuset er ekstremt: Norske påvirkere fyller på leppene, trekker opp øyenbrynene, syr tråder inn i ansiktet og erstatter tennene med papirhvite skallfasetter i et slikt omfang at det fremstår som hverdagslig.

Kritiske røster ser ut til å lide av berøringsangst. Det skyldes antagelig det flortynne skillet mellom person og bedrift. Når noen har kommersialisert seg selv, kan nemlig hovedtyngden av kritikk avvises som personangrep.

Beskyldninger om kroppspress, normalisering av plastisk kirurgi og «thinspo» avspises med «jeg er bare meg selv», «det er sånn jeg ser ut» og «jeg gjør bare så godt jeg kan». Det er nærmest tilfeldig at folk er så interessert i livene deres at de kan tjene penger på det. Og ingen stiller dem til ansvar som de bedriftslederne de faktisk er.

Det har også oppstått en uheldig symbiose mellom tabloidene og enkelte påvirkere. Klikkverdien ser ut til å overstyre andre journalistiske prinsipper.

Deler av mediene lar seg redusere til mikrofonstativer på vegne av influenseren, fordi denne typen innhold genererer verdifulle klikk for nettavisene.

Sanksjonsmulighetene Forbrukerombudet rår over, er for svake til at de har effekt. Det meste av det kritikkverdige innholdet er heller ikke direkte ulovlig. Det eneste vi kan foreta oss, er å løfte frem temaet slik at vi bedre kan vurdere hvem vi vil ha som forbilder. Og det må vi fortsette å gjøre.

Mariann Johansen, skribent og «avfluenser»