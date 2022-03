Europa har problemer

Janne Haaland Matlary Professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Nå nettopp

Janne Haaland Matlary er professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Overnasjonal makt. Polarisering. Innsnevring av ytringsfriheten. Er demokratiet i fare?

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Er demokratiet i Europa virkelig i krise?» Dette betimelige spørsmålet stiller min kollega Jan Erik Grindheim i et debattinnlegg i Aftenposten 9. mars.

Jeg har nettopp begått en bok med den påstanden, «Demokratiets langsomme død. Den nye intoleransen». Dermed bør jeg ha et godt svar.

Det kommer selvsagt an på perspektivet.

Polariseringen har fortsatt

Det er høy tillit i våre land, som Grindheim påpeker, og også tilliten til EU er høy. Folk er fornøyde. Hva er da problemet?

Utgangspunktet for min spissformulerte debattbok er polariseringen vi ser i USA etter Donald Trump. Denne fortsetter nå under Joe Biden.

Republikanere og demokrater snakker knapt sammen, alt politiseres. «The centre cannot hold», for å sitere poeten William Butler Yeats.

Polariseringen i USA er så vesentlig fordi dette er verdens mektigste demokrati. Vi importerer både ideer og sikkerhet derfra. Har vi samme polarisering i våre samfunn?

To demokratiske problemer

Det finnes mange studier av populisme som demokratisk problem.

Den tysk-amerikanske statsviteren Yascha Mounck skriver om to demokratiske problemer i den mye debatterte boken «The People vs. Democracy: Why Our Freedom is in danger and how to save it».

Det ene er populismen, hvor en politiker griper maksimal makt og lover frustrerte velgere å ordne opp.

Det andre er at velgerne faktisk bestemmer stadig mindre i sine demokratier.

Det første kaller han «demokrati uten rettigheter», nemlig at populisten grabber til seg all makt. Det andre kaller han «rettigheter uten demokrati», nemlig at internasjonale aktører, domstoler og direktorater får altfor mye makt.

Er det noe igjen på nasjonalt nivå for demokratiet å bestemme over? spør han.

Mounck skriver om USA, jeg om Europa. Og jeg forsøker å finne ut om nasjonal avmakt er en riktig diagnose. Var det ikke det Brexit-velgerne sa? Eller var de uvitende, uinformerte og stemte «feil»?

Jeg tar dem på alvor. Fra et uvanlig, men demokratisk sett viktig ståsted, spør jeg: Har de et poeng?

Ekspertstyre fremfor demokrati

EU har stadig mer makt, mye av den uformell. Dette er virkelig et demokratisk problem i Europa, spesielt for oss nordmenn som ikke har noen innflytelse.

Det finnes et demokratisk problem med overnasjonal makt. Og det finnes et annet problem som har med polarisering, mangel på respekt for meningsmangfold og innsnevring av ytringsfriheten å gjøre. Det er dette min bok argumenterer for.

Er det problem at man er fornøyd? spør Grindheim retorisk.

Forsker Maya Ackermann et. al. skriver i «The Personality of Stealth Democrats» at i våre dager foretrekker svært mange velgere ekspertstyre fremfor demokrati.

Så ja, det kan det være.