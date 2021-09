Kort sagt, torsdag 30. september

Kvitteringsordning er en dårlig idé

Ida Evita de Leon og Kai Andre Sunde skriver den 28. september om en kvitteringsordning mot raseprofilering. Dette er en dårlig idé.

Forestillingen om at det pågår raseprofilering bygger på en ugyldig forutsetning om at de med utenlandsk bakgrunn er like lovlydige som andre borgere. Dette stemmer ikke. I Oslo har for eksempel 86 prosent i den mest aktive gruppen kriminelle gjengangere innvandrerbakgrunn (Politiets Salto-rapport, 2021. s.84). I Oslo har 86 prosent av kriminelle gjengangere innvandrerbakgrunn. Dette

Politiets jobb er å forhindre lovbrudd og å pågripe lovbrytere. Da må man også kunne stoppe unge menn med utenlandsk utseende som befinner seg i et område kjent for narkotikaomsetning. Det samme gjelder en truende ungdomsgjeng på T-banen.

Denne typen indirekte anklager om rasisme svekker politiets mulighet til å gjøre jobben sin og går først og fremst ut over tryggheten i områder der det i dag bor mange mennesker med utenlandsk bakgrunn. Det er ikke det Oslo trenger.

Simen Sandelien, sivilingeniør og medlem, Asker Høyre

Kommunisme og massedrap

Mitt utgangspunkt i debatten med Bernt Hagtvet har vært å kritisere opplysninger om Norge som fremkommer i Stéphane Courtois svartebok om kommunismen. Denne boken står sentralt for Hagtvet. Istedenfor å svare på dette forsøker Hagtvet å vri debatten til å dreie seg om at undertegnede ikke tar avstand fra «ideologisk motiverte massedrap» i det han kaller kommunistiske regimer.

Dette begrunner han videre med at massedrap er en sentral side av kommunistisk ideologi, og at kommunistisk ideologi med nødvendighet fører til massedrap. Enhver tilhenger av kommunistisk ideologi er derfor ansvarlig for massedrap i hans øyne. Dette rammer selvfølgelig da også Marx' kritiske analyse av kapitalismen, som er grunnlaget for alle avarter av kommunistisk ideologi. Som følge av denne tankerekken er han ikke snauere enn at han i avisen 7. september hevder at undertegnede er villig til å drepe av ideologiske årsaker.

Det kan virke som at Hagtvet er hevet over vanlig folkeskikk.

Lars Borgersrud, historiker