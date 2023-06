Derfor reagerer mange så kraftig på Rowlings uttalelser

Vi har alle et ansvar for å ta avstand fra hån og stigmatisering.

Det er ironisk at J.K. Rowling ser ut til å bekrefte kritikken mot seg selv, skriver Per Bull Holmen. Vis mer

Medieviter Alex Iversen skriver i en kronikk i Aftenposten, publisert på nett 4. juni, om den uakseptable hatkampanjen forfatter J.K. Rowling er møtt med i transdebatten. Slike hatkampanjer kan aldri aksepteres. Dessverre gir han et misvisende inntrykk av hvorfor så mange har reagert på det Rowling og konsulenten Maya Forstater sier. Det er ikke bare uenighet om sak som har ført til de kraftige reaksjonene, men også tilfeller av rent hetsende og transfobiske ytringer fra Rowlings og Forstaters side.

Som for eksempel da Forstater delte en artikkel som hevdet at foretrukne pronomener (han/hun) var som voldtektsdopet Rohypnol. Hun kalte det viktig lesning. «Voldtektsforbryteren» er her en transkvinne, offeret er en uskyldig ciskvinne, og doplangeren er den som kalte transkvinnen «hun» i stedet for «han».

Rowling har også hjulpet provokatøren Posie Parker å spre sitt budskap. Ifølge Parker finnes ikke transkjønnede mennesker i det hele tatt. Ideen om at det finnes transkvinner og transmenn er i stedet del av en sprø ideologi, en ideologi for tullinger og pervoer. Hun har sagt at transkvinner ofte er pedofile, hun har oppfordret til vold mot transpersoner og truet ciskvinner som støtter dem. Hun mener kvinner som kaller seg menn, bør steriliseres.

Rowling har tvitret til støtte for Parker.

Rowling er selv blitt kritisert for å stigmatisere transkvinner som voldtektsmenn i kvinneklær, gjennom et mønster av sleivspark og selektiv informasjon på Twitter. Hun har slått tilbake med at hun synes det er komisk at hun blir kritisert for sin manglende respekt for «voldelige, dobbeltspillende voldtektsforbrytere». Det er ironisk at hun ser ut til å bekrefte kritikken mot seg selv med dette stråmannsargumentet.

Vi må stå opp for ytringsfriheten, men vi har også alle et ansvar for å ta avstand fra denne typen hån og stigmatisering. Det bør ikke være oppe til debatt.