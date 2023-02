Veier psykiaterens ære og helse tyngre enn varslernes?

15.02.2023 14:58

Saken er og blir et anliggende for den frie pressen, skriver Hilde Rød-Larsen om varslene mot en kjent psykiater.

Mediene har fått dokumentasjon for påstandene mine. Og psykiateren har fått rikelig anledning til å imøtegå påstandene.

Det er uklart for meg om Sven Egil Omdal i Aftenposten 14. februar påstår at jeg lyver om at en norsk psykiater har misbrukt sin stilling for å få sex med meg, eller om han mener at det jeg har fortalt om, ikke er så alvorlig.

«Selv etter metoo skal vi ikke ha som journalistisk prinsipp at en kvinne alltid snakker sant», lyder teaseren til saken, som illustreres med et stort bilde av meg. Jeg kan forsikre om at jeg ikke er blitt møtt med et slikt prinsipp av pressen når jeg har fortalt om mine erfaringer.

Pressen har bedt om, og fått, dokumentasjon for påstandene mine og også tilgang til andre kilder som har bekreftet dem.

Et bærende argument i Omdals innlegg er dessuten at psykiateren ikke kan svare for seg. Men han har vitterlig fått rikelig anledning til å imøtegå mine påstander og av alle medier blitt oppfordret til å gjøre det.

Psykiaterens eneste forsvar mot mine påstander har så langt vært gjennom sin advokat å hevde at han ikke var legen min, så han kan umulig føle seg bundet av noen taushetsplikt overfor meg.

Ja, psykiateren er under et voldsomt press, men de etter hvert mange historiene som er kommet frem, omhandler krenkelser av menneskers integritet med fare for liv og helse. Veier psykiaterens ære og helse tyngre enn deres?

Dette er saker som ikke bare er relatert til metoo, men til flere alvorlige forhold knyttet til adferden til en psykiater som selv har søkt medienes søkelys.

Medienes omtale av tilsynssaken mot ham, gjennom en rekke kvinners individuelle historier, bidrar til en undersøkelse av strukturelle og individuelle misforhold i samfunnet vårt. Det er og blir et anliggende for den frie pressen.

Jeg har selv betydelig erfaring med hvordan det er å bli utsatt for en «heksejakt» av pressen, som datter av en person som har vært i medienes «gapestokk» gjennom årtier, med store og varige omkostninger for ham og familien. Likevel har jeg ikke på et eneste tidspunkt ment at disse omkostningene skulle veie tyngre enn pressens samfunnsoppdrag.

Demokratiet vårt fungerer ikke uten at den tar dette oppdraget på det dypeste, og modigste, alvor.