Det er risiko for at områder i landet vårt ikke lenger kan forsikres eller bebos

Antallet klimarelaterte skader øker stadig. Bildet: Store nedbørsmengder førte til flom og oversvømmelse i Brumunddal i 2019.

Vi må gjøre noe nå!

07.04.2023 20:00

Det økende antallet klimarelaterte skader er nå så høyt at reassurandørene reassurandøreneReassuranse betyr gjenforsikring. Det innebærer at forsikringsselskapet overfører en del av erstatningsrisikoen til flere andre selskaper. ikke lenger vil dele risikoen med forsikringsselskapene på samme måte. Resultatet kan bli at områder i landet vårt ikke lenger kan forsikres eller bebos.

Dette bekymrer oss i Fremtind – og det burde bekymre politikere, næringslivsledere og folk flest. I første runde blir det dyrere med forsikring. I neste omgang blir det umulig å forsikre enkelte bygg og boligområder, og da kan vi ikke lenger bebo hele landet vårt.

Blå flekk på ildrødt kart

Hva ser egentlig reassurandørene på sitt globale bakteppe? Jo, de ser advarselen i den siste rapporten fra FNs klimapanel og milliardskadene fra våre hjemlige trakter i den ferske klimarapporten fra Finans Norge.

De ser konsekvensene av fjorårets situasjoner som forskerne mener er «statistisk umulige», om det ikke hadde vært for klimaendringene. Eksempler er flommen etter ekstremnedbør i Pakistan og sommeren i Europa med ekstremvarme og tørke, med en påfølgende vinter med nær 20 varmegrader. Norge lå som en blå flekk på et ildrødt europakart.

Ekspertene peker på en langvarig trend. Ekstrem varme og tørke gir dårlige avlinger om sommeren og isdannelse og snømangel om vinteren. Det fører til store skader og vannmangel, som igjen gir dårlige avlinger og transportproblemer i elvene.

Forsikringsselskapene avlaster deg og meg for økonomisk risiko for det som kan skje «plutselig og uforutsett». For å kunne ta denne risikoen samler selskapene kunder som har like risikoer og er solidariske med hverandre. Jo større et selskap er, jo større risiko kan det ta.

Prisen steg med 34 prosent

Men forsikringsselskapene må også forsikre virksomheten sin og dele risikoen med flere. Dette gjør vi gjennom reassuranse (gjenforsikring) i et globalt marked. Hvert år forhandler vi om prisen for at reassurandørene deler risiko med oss. Relasjoner og erfaringer skapes gjennom langvarig samarbeid. Produkter og vilkår studeres, og selskapenes skadehistorikk, kundeportefølje og ansvarlighet legges under lupen.

På nyåret endret reassuransemarkedet fundamentalt prisingen, risikoviljen og dermed hvordan de benyttet kapitalen sin. Fornyelse av reassuransekontrakter for 2023 ble av flere omtalt som den mest krevende fornyelsen på en generasjon.

Foreløpig sier ikke reassurandørene til norske selskaper at vår klimarelaterte risiko ikke er forsikringsbar fordi den ikke lenger kan betraktes som plutselig og uforutsett. De ønsker imidlertid ikke lenger å være med og dekke skader som skjer hyppig, slik mange av selskapene trenger. Men de tilbyr dekning for større hendelser eller katastrofer som skjer sjelden.

Prisen for gjenforsikring av Norsk Naturskadepool alene steg med hele 34 prosent for 2023!

Vil kreve tiltak

Dette har ført til at mange forsikringsselskaper har måttet øke sin egenandel til reassurandørene for å få kontrakter til en akseptabel pris. Det betyr at forsikringsselskapenes risiko øker, som i neste omgang vil gi økte priser for kundene. Videre vil krav om forebygging videreføres til kommunene, kundene og myndighetene.

Vi forventer ytterligere press fra reassurandørene i årene fremover. Vi forventer også at de vil kreve forebyggende tiltak og unntak for dekning, for å være med oss og ta risiko.

Fremtind kaller derfor på alle som vil forebygge klimarelaterte skader og samarbeide tett om håndteringen av klimautfordringene. Kunder som står med vann til knærne, selskaper som ser virkeligheten som oss, kommuner som vil trygge sine innbyggere, politikere som kan gjøre noe med ansvar, planer og penger på nasjonalt nivå. Vi må gjøre det nå!