Å love det man kan holde

Publisert: 02.09.2023 22:00

I kommentaren «Valgflesket som harsknet» problematiserer Andreas Slettholm at Oslo Arbeiderparti (Ap) har et partidemokrati som vedtar ny politikk, og at vi er bekymret for konsekvensene av Oslo Høyres politikk for Oslos innbyggere.

Slettholm har fått med seg mye av det vi ønsker å få til når vi blir gjenvalgt:

Et kompetanseløft til 10.000 ansatte i eldreomsorgen i tillegg til 800 flere ansatte, noe som er nødvendig både for å løfte kvaliteten i tjenestene til våre eldre og for å få nok folk til eldreomsorgen.

Ungdomsløftet med blant annet en satsing på sommerjobb til 6000 ungdommer, som er viktig for å hjelpe unge i hele byen inn i arbeidslivet.

Oslo Ap i byråd har holdt det vi har lovet, det kommer vi også til å gjøre neste periode.

Det virker som det plager Slettholm at vi har endret politikk siden 2019. Siden da har vi innført skolemat i ungdomsskolen og på videregående. Skolemat er bra, det gir bedre læring for tusenvis av barn og unge i Oslo. Det er vi stolte av. Men vi kan ikke prioritere alt. Det ryddigste er å være ærlige om hva vi ønsker å få til. Akkurat her er Oslo Høyre tydelige: Skolematen som er innført, skal vekk med Høyre i byråd.

Utover dette er Høyres tydeligste løfte å kutte Oslos inntekter med over 2 milliarder kroner årlig. Det vil bety 2 milliarder i kutt i velferdstjenester. Velgerne bør få vite hvordan dette kuttet kommer til å påvirke kommunens tjenester. 2 milliarder kroner tilsvarer 2000 ansatte. Utover noen informasjonsrådgivere og IT-miljøer som Høyre har sagt de vil fjerne, er det lite konkret å spore.

Høyre sier seg enig med Ap i at det er viktig å satse på både eldre og skole. Forskjellen er at Høyre satser med mindre penger. Dette er en real nøtt som vil gi konsekvenser for folk. Det fortjener offentlig oppmerksomhet før et valg.