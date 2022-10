Derfor vil ikke Russlands krig mot Ukraina bli langvarig

Bjørn Aksel Sund Forsker, oberstløytnant (p), Institutt for Forsvarsstudier

En ukrainsk tjenestemann inspiserer 25. september en barnehage som ble brukt av russiske styrker i den nylig frigjorte byen Kapitolivka. Overlevende fortalte om utstrakt bruk av tortur.

Mange mener årevis med krig er sannsynlig. Jeg tror ikke det vil skje. Her er ni faktorer som gjør dette vanskelig for Russland.

Står vi overfor en langvarig krig i Ukraina?

Russlands historie er full av langvarige konflikter. I russisk politisk tradisjon kan konflikter bestandig brukes til noe. Som forhandlingskort, pressmiddel eller påskudd. Derfor har det heller aldri vært spesielt presserende for Russland å få løst konflikter. De er gode å ha.

Annerledes stiller det seg med kostbare kriger. De husker Afghanistan og ønsker ikke en ny, håpløs hengemyr. Bak lukkede dører prøver de å finne en vei ut, men dette blokkerte president Vladimir Putin selv gjennom sin «anneksjon». Den forverrer bare situasjonen for ham.

Bjørn Aksel Sund er pensjonert oberstløytnant og forsker ved Institutt for forsvarsstudier.

Hvor lenge krigen vil vare? Enkelte analytikere tror de russiske styrkene snart kollapser. Andre sier flere år. Men skal Russland krige så lenge, krever dette ressurser som landet allerede er i ferd med å gå tom for.

Listen over uløste utfordringer er lang og spenner fra taktisk til geostrategisk nivå.

1. De russiske troppene er utslitt.

Det er lenge siden de hadde evne til offensiv strid, og de presses stadig tilbake. Etter mer enn et halvt år i krig vil ikke soldatene slåss lenger. Når de nå innser at forsterkningene består av tvangsinnkalt, umotivert og utrent personell, er dette i general Sverre Diesens ord arrow-outward-link en «instruksjonsmessig rasering av avdelingsmoralen, både kollektivt og individuelt».

2. Faren for kollaps er reell.

Offiserer mangler – og offiserene mangler sine soldaters tillit. Mange er drept, og mange er desillusjonert. De kan hverken trene nye rekrutter eller effektivt lede sine styrker i kamp. Russisk kommandoledelse ødelegger alt initiativ, og på bakken betyr lederskap brutalitet. Mange rapporter forteller også om mytterier grunnet offiserenes brutale behandling av sine undergitte.

3. Lagrene med ammunisjon, artilleri og stridsvogner svinner.

Ukraina slår ut mye med overlegne vestlige våpen, og de overtar mye intakt materiell når russerne flykter. Russland klarer hverken å produsere eller importere nok, og lagrene tømmes. Infanteri kan ikke slåss uten tung ildstøtte.

4. Vinterutrustning mangler.

De russiske troppene er hverken mentalt eller fysisk forberedt på en vinterkrig. Dette kommer på toppen av krigstretthet, våpen- og ammunisjonsmangel. Ukraina er forberedt og får det de trenger. Vinterkriger i denne regionen har vært imperialistiske stormakters undergang før.

5. Russland mangler avansert teknologi.

Russland er teknologisk grunnleggende underlegen Vesten og Asia og må importere komponenter for å lage avanserte våpen. Sanksjonene struper tilgangen til avansert teknologi. Russisk industri og vareproduksjon kneler, og dermed statsøkonomien, men også evnen til å produsere avanserte våpen og våpensystemer.

6. Pengene svinner.

Krigen koster enormt. Selv med en statsøkonomi omstilt til krigsøkonomi vil Russland slite sterkt med å finansiere både krig og øvrige statsutgifter.

Det hevdes gjerne at russere historisk har vært dyktige til å holde ut lidelser, spesielt i krig. Men gjelder dette også en krig som stadig færre støtter, som stadig flere russere flykter fra, som opprører stadig flere, og som stadig flere ser at de vil tape? Jeg tviler.

Vesten vil aldri tillate at Russland vinner

7. Den tikkende bomben Belarus.

Rapporter om tilførsel av nye russiske tropper i Belarus gir liten grunn til bekymring. Dette er ikke styrker med stor stridsevne. Belarusere flest er vestlig innstilt og støtter Ukraina. Putin har snart ikke tropper til å holde president Aleksandr Lukasjenko ved makten. Faller han, mister Putin sin siste «allierte» nabostat i vest.

8. Russlands globale status svinner.

Utenriksminister Sergej Lavrov påsto lenge at Russland er for stort til at de kan isoleres, og at de har mange venner globalt som ikke lar seg diktere av Vesten.

Etter den knusende avstemmingen i FNs generalforsamling 12. oktober står Russland ribbet tilbake. Dersom verdenssamfunnets raseri over Putins internasjonalt fordømte angrepskrig når et nivå hvor Kina får valget mellom den demokratiske verden og Russland, kan Putin ha trukket det korteste strået. Da har Russland ingen mektige støttespillere igjen i verden.

9. Russland tvinges i kne av den vestlige støtten.

Putin har gamblet på at denne støtten vil ta slutt. Men han tar fullstendig feil.

Vesten vil aldri tillate at Russland vinner. Hva skjer når mange nok i Kreml, i forsvarsledelsen og i de russiske sikkerhetsstyrkene innser dette? Hva gjør da hans rivaler, som nå posisjonerer seg for det kommende oppgjøret?

Det er mange grunner til å tvile på at Russland kan klare en langvarig krig.