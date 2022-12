Stortinget klager ikke på Skatteetatens vedtak. Hva er galt med begrunnelsen?

Eivind Smith Professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Høsten 2022 vedtok Skatteetaten at Stortinget skal betale arbeidsgiveravgift og tilleggsskatt for visse pendlerboliger til stortingsrepresentanter, skriver innleggsforfatteren.

Ordet Stortinget blir brukt på flere ulike måter.

Stortinget driver omfattende administrativ virksomhet i tilknytning til drift av bygningene, administrering av godtgjørelser og administrativ støtte til representantene, sikkerhet og annet.

Høsten 2022 vedtok Skatteetaten at Stortinget skal betale arbeidsgiveravgift og tilleggsskatt for visse pendlerboliger til stortingsrepresentanter. Slike vedtak kan påklages til Skatteklagenemnda. Det samme gjelder vedtak om skatteplikt med videre for enkeltrepresentanter.

Som styre for Stortingets administrasjon har Stortingets presidentskap bestemt at Skatteetatens vedtak ikke skal påklages. Beslutningen ble truffet på tross av diskusjonen om skattevedtakets rettslige grunnlag, og den enkelte representant står fritt til å ta saken videre for egen del.

Begrunnelsen som er fremført offentlig

Det er rimelig å tro at et ønske om å hindre forlenget strid om Stortingets håndtering av pendlerboligordningen har vært en viktig del av begrunnelsen for presidentskapets valg.

Den begrunnelsen som er fremført offentlig, er imidlertid en annen.

Stortingspresident Masud Gharahkhani selv er sitert på at «det ikke er ønskelig som lovgivende makt å klage dette inn til Skatteklagenemnda» (Aftenposten 23. november).

Et intervju med Kyrre Grimstad, jurist og Stortingets konstituerte direktør, i Dagens Næringsliv 25. november viser at det ikke bare er tale om politisk sjargong. Ifølge Grimstad vil det nemlig ikke bli «riktig» dersom «Stortinget som den lovgivende makt skulle brakt et vedtak rettet mot Stortinget inn for Skatteklagenemnda».

Synspunktet har motstandsløst glidd inn også i pressen. Aftenposten mener for eksempel at det ville «vært mildt sagt pikant å ha en vedvarende konflikt mellom landets lovgivende forsamling og skattemyndighetene» (lederartikkel 27. november).

Kravet på respekt

Hva er galt med denne begrunnelsen?

I en Aftenposten-kronikk 5. oktober 2021, «Misforstått selvbilde i Stortingets hus», påpeker jeg at ordet Stortinget blir brukt på flere ulike måter.

Viktigst er henvisningen til Stortinget som lovgivende makt. Men ordet kan også betegne huset i Karl Johans gate 22, andre deler av virksomheten der (for eksempel rollene som eiendomsforvalter eller som personalkontor) eller en litt utydelig sum av flere slike elementer.

Som vårt høyeste folkevalgte organ i kraft av grunnloven fortjener Stortinget respekt uten hensyn til hva hver av oss mener om de vedtakene som det treffer.

De aktuelle sakene gjelder derimot «Stortinget» og forhold som «personalkontor» og som skattebetaler. I slike saker har virksomheten ingen tilsvarende krav på respekt.

Det finnes legitime argumenter for at «Stortinget» ikke burde påklage Skatteetatens vedtak og dermed forlenge en sak som politisk har hatt en høy pris. Men hensynet til Stortinget «som lovgivende makt» gir ikke noe slikt argument. I denne egenskap har Stortinget helt andre oppgaver.

Både Stortinget selv og allmennheten vil være tjent med at de som opptrer på Stortingets vegne, blir seg dette skillet bevisst. Da vil det også bli lettere å klargjøre det overfor andre.