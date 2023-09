Smålig og uriktig overfor Musk

Det er tvilsomt om noen enkeltperson har gjort mer for å støtte Ukrainas frihetskamp enn Elon Musk.

Publisert: 24.09.2023 22:00

I Aftenposten 20. september får vi inntrykk av at Institutt for forsvarsstudier mener Elon Musk er et sikkerhetsproblem for Ukraina. Doktorgradsstipendiat Jonas Vidhammer Berge konkluderer iallfall med at Musks tjenester kommer «med høye kostnader» for Ukraina.

Hindret virkelig Elon Musk personlig «en ukrainsk droneoperasjon utenfor Krym gjennom å holde tilbake Starlink-tilgang»?

Bidens sanksjonsregime

Slik norsk næringsliv må forholde seg til nasjonale myndigheters sanksjoner av varer og tjenester levert til Russland og russisk-okkuperte områder, må også amerikanske Starlink rette seg etter president Bidens sanksjonsregime. I tråd med dette er Starlinks tjenester aldri blitt levert til russisk-okkuperte Krym.

Hvorfor president Biden likevel nektet Ukraina denne håndsrekningen er et spørsmål som ikke skal stilles til Musk.

Elon Musk har offentlig bekreftet at han ville åpnet Starlink over Krym om den amerikanske administrasjonen hadde bedt om og åpnet for et unntak fra sanksjonene. Dette kom aldri, ifølge Musk. CIA var svært godt informert om Ukrainas ønske om denne presise geolokaliseringsstøtten.

Hvorfor president Biden likevel nektet Ukraina denne håndsrekningen, er et spørsmål som ikke skal stilles til Musk.

Smålig og uriktig

De som leverer våpen og tjenester til Ukrainas forsvarskamp, får naturligvis betalt for dette. Ola Borten Moe ville nok ellers ikke blitt anklaget for innsidehandel da Kongsberg Gruppen fikk sine oppdrag.

Er Starlink eneste leverandør som ikke skal få betalt? Elon Musk har likevel holdt gratis tjenester i gang til en verdi av om lag 80 millioner amerikanske dollar til Ukraina.

Natos stabssjef Stian Jenssen luftet på Arendalsuka sine tanker om «land for fred» med Krym i potten. Nå fikk han jo heldigvis tydelig svar på tiltale. Elon Musk har luftet lignende ideer.

Det er naturligvis Ukrainas suverene bestemmelse når og om de vil forhandle. Hverken Nato eller Elon Musk er en sikkerhetstrussel av den grunn.

Det er tvilsomt om noen enkeltperson har gjort mer for å støtte Ukrainas frihetskamp enn Elon Musk. Vidhammer Berges kronikk er smålig og uriktig overfor Musk. At kronikken også sår tvil om Vestens forente støtte til Ukraina, er imidlertid langt verre.