Vi må snakke om kunstig intelligens og politikk – på riktige premisser

En teknologiminister vil ikke kunne løse de samlede utfordringene vi står overfor.

Publisert: 27.09.2023 22:00

Den siste uken har det vært flere debattinnlegg i Aftenposten om Norges politikk når det gjelder kunstig intelligens (KI). Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) skriver at Norge allerede har en politikk. Men som forskerne Aksel Braanen Sterri og Inga Strümke skriver, er den uklar.

Vi trenger mer og tydeligere KI-politikk. Denne politikken må være basert på verden i dag. Økonomisk ulikhet fører til at noen mennesker blir rikere, mens flere opplever ulikhetens negative konsekvenser på kroppen. Grensekontroller og politisystemer støttet av teknologi gjør noen mennesker ekstra sårbare. Spørsmål om klima og miljø går hånd i hånd med utbygging av datainfrastruktur, hvor vi må kutte utslipp, ta vare på natur og respektere menneskerettighetene. Staten og demokratiet er sårbare for teknologiske endringer.

Felles for utfordringene er at de allerede skjer i dag, og at de ikke kan løses med teknologi alene. For å håndtere dem må vi holde tungen rett i munnen.

Makten i teknologien

Vi kan for eksempel starte med å diskutere makten som ligger i kunstig intelligens. Kunstig intelligens er ikke én ting. Vi kan forenklet forklare KI som statistiske modeller, som benytter seg av definisjoner. Vi finner definisjoner i lovtekster og i dagliglivet, som vanligvis er gjenstand for demokratisk debatt.

Kunstig intelligens er ikke én ting

En side av KI-utviklingen er at disse definisjonene fjernes fra det offentlige og lukkes inn i teknologiske systemer, hvor de er med på å påvirke hva som kommer ut av KI-modellene. Dette er politisk. Det er også politisk hvordan vi definerer kunstig intelligens, hvem som har penger til å utvikle den, og hvordan vi skal bruke teknologien.

Et av spørsmålene om makt er hvordan vi fremstiller den kunstige intelligensen i et samfunnsperspektiv. Dersom vi formulerer løsningen på samfunnsproblemene som nettopp teknologisk utvikling, står vi i fare for å stenge veien for en mulig fremtid der løsningen ikke ligger i teknologien. Dersom vi i stedet formulerer spørsmålet i retning av hva slags fremtid vi ønsker oss, kan vi diskutere hvordan teknologien kan bistå – eller ødelegge – for denne fremtiden.

Vi trenger samtidstenkning

Om staten skal øke bruken av KI i offentlig sektor, krever det grundige vurderinger. Under Arkivverkets debatt under årets Arendalsuke ble det hevdet at norsk forvaltning har verdier som innebærer at vi ikke vil oppleve store KI-skandaler. Som for eksempel det nederlandske systemet som ble bygget for å oppdage trygdesvindel, men som fikk sterke rasistiske utslag.

Men vi kan ikke lene oss på en overfladisk forståelse av «våre verdier». Vi må diskutere verdiene, hvordan de påvirker mennesker på innsiden og utsiden av samfunnet, og hvordan de oversettes til teknologi. Regjeringens KI-milliard til forskning må komme parallelt med en mye bredere debatt om politikken vi ønsker å føre i møte med teknologien.

Vi kan ikke lene oss på en overfladisk forståelse av «våre verdier»

Vi må ta diskusjonen om premissene for effektivisering i offentlig sektor. Selv om teknologi kan bidra, skjer endringene i en større sammenheng. Den offentlige velferdsstaten er truet av privatisering, nedskjæringer og prioriteringer av hvem som er verdige mottagere av velferdstjenester.

En teknologiminister vil ikke kunne løse de samlede utfordringene vi står overfor, men er et forenklet svar på samfunnets kompleksitet. Sterri skriver at vi trenger fremtidstenkning. Jeg mener vi trenger samtidstenkning, som tar utgangspunkt i dagens politiske spørsmål. Til det trenger vi alle stemmene i en bredere politisk debatt, som må gå inn i hva kunstig intelligens fører med seg av nye former for makt, hvem som tjener på denne makten, og hvem som er ekstra sårbare for ny teknologi.