Hva er en «bærekraftig» rehabilitering av Nationaltheatret?

14.06.2023 22:30

Teatersjef ved Nationaltheatret Kristian Seltun kommenterer i Aftenposten 7. juni mitt innlegg i avisen 30. mai. Mitt utgangspunkt var hvordan man kunne rehabilitere teateret uten at man først måtte bygge nytt på Tullinløkka. Man kan ikke da forvente et Nationaltheater i normal drift. Både Nasjonalmuseet og Vikingskipshuset måtte holde stengt i flere år mens nye bygg ble reist. Nationaltheatret er heldig som kan unngå dette fordi det allerede finnes alternative spillesteder. Utfordringen er å identifisere dem.

Seltun hevder at det må skaffes en provisorisk hovedscene i rehabiliteringsperioden, og at det må skje ved at det bygges nytt. Mitt forslag om å bruke flere eksisterende scener i Oslo karakteriseres som «overfladisk» og «ikke bærekraftig». Men det er ikke realistisk å bruke store beløp på et nytt provisorisk teater og deretter forvente at det også finnes midler til en total rehabilitering av Nationaltheatrets hovedscene. Nå må det i stedet settes fortgang i rehabiliteringen og ikke lages planer som vil forsinke dette ytterligere. Det er «bærekraftig».

Egil Mikkelsen, professor emeritus, tidligere direktør, Kulturhistorisk museum