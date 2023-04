Nitrogengjødsel fører til utslipp av lystgass

Lystgass (N2O) produseres av jordbakterier når de «mister pusten», det vil si når de mangler oksygen, skriver professor Lars Bakken.

Løsningen er ikke å kutte ut gjødsling.

16.04.2023 21:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I det førindustrielle jordbruket var tilgangen på plantetilgjengelig nitrogen en begrensende faktor. Dette tvang bonden til effektiv resirkulering.

Haber Bosch-prosessen løste jordbruket fra tvangstrøyen og har resultert i nitrogensløsing og store lekkasjer i form av nitrat til vann og ammoniakk til luft, og dermed forringelse av naturkvalitet.

Når det er sagt: Prosessen var også en velsignelse, og vi har gjort oss avhengige: 50 prosent av nitrogenet i en gjennomsnitts verdensborger stammer fra den!

Gjødselnitrogenet sirkulerer i biosfæren, men føres gradvis tilbake til atmosfæren som nitrogengass (N2) og litt lystgass (N2O).

Lystgass er en kraftig klimagass, 300 ganger sterkere enn CO₂. Utslipp av N2O fra gjødslet mark svarer for en betydelig andel av landbrukets samlede klimapådriv.

N2O produseres av jordbakterier når de «mister pusten», det vil si når de mangler oksygen. Og det gjør de hver gang det regner! Men det er forskjell på bakterier:

Noen produserer N2O, mens andre reduserer N2O til harmløst nitrogen (N2). Slike N2O-reduserende bakterier kaller vi NRB. Flere av dem i jorden ville redusere N2O-utslippet. Lettere sagt enn gjort, for mikrofloraen i jord er vanskelig å manipulere:

Diversiteten er overveldende, konkurransen grusom, og vi har ikke peiling på hva som selektivt kunne stimulere vekst av NRB.

På Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har vi funnet en løsning. I stedet for å forsøke å stimulere vekst av NRB i jord lar vi dem gro i organisk avfall, husdyrgjødsel og planterester. Dette kan deretter brukes til å «gjødsle bort» N2O-utslippet fra jord.

Feltforsøk viser at slik «NRB-gjødsling» reduserer utslippet med 50–90 prosent. Det var vanskelig å utvikle, men det blir enkelt og billig for bonden. Dette kan bli et gjennombrudd for bioteknologibasert, klimasmart, høyproduktivt landbruk.