Forskningsrådet skal bidra til uavhengighet og åpenhet i oppdragsforskningen

Oppdragsforskning er en viktig del av forsknings- og innovasjonsarbeidet som skal gjøre Norge i stand til å møte de store samfunnsutfordringene vi står overfor.

Espen Solberg og Claes Lampi fra Nifu stiller i Aftenposten 17. november et viktig spørsmål: Hvilken kontrakt skal oppdragsgivere bruke for å sikre forskernes uavhengighet og rett til å publisere resultatene sine?

Forskningsrådet ønsker et samfunn hvor forskningsresultater og forskningsdata fritt kan brukes, deles og gjenbrukes til nye prosjekter. Det gjelder både for forskningen vi finansierer på vegne av myndighetene, og for forskning og utredning som vi selv bestiller som kunde. Derfor har vi blant annet vært opptatt av at grunnlagsdataene fra prosjekter vi selv har bestilt, skal være åpent tilgjengelig for gjenbruk når prosjektet er ferdig.

For å balansere disse hensynene har vi utarbeidet en egen kontrakt som vi en del ganger har brukt når vi har kjøpt for eksempel kunnskapsoppsummeringer.

Denne kontrakten har på flere felter gitt oppdragstager mer omfattende rettigheter enn myndighetenes standardkontrakt for forskning og utredning, som Solberg og Lampi viser til, blant annet når det gjelder retten til å publisere funn og til kommersiell utnyttelse av funnene. I en del andre tilfeller har vi brukt standardkontrakten.

Vi er enige med Solberg og Lampi i at det er viktig å ha klare og forutsigbare rammer rundt oppdragsforskning. Vi ser også at sommerens oppdaterte standardkontrakt er bedre formulert når det gjelder spørsmål om eierskap og offentliggjøring.

Derfor skal vi nå klargjøre vår praksis: Forskningsrådet skal bruke standardkontrakten når vi bestiller forskning og utredning, med mindre det er helt spesielle hensyn som krever en mer tilpasset kontrakt.

Slik skal vi fortsette å bidra til å styrke både uavhengighet og åpenhet i oppdragsforskningen.

Mari Sundli Tveit, administrerende direktør, Forskningsrådet