Alt som glitrer, er ikke grønt

Tilhengerne av solceller på eksisterende infrastruktur bør ønske seg subsidier fremfor påbud, skriver Maren Holthe Hedne. Bildet er fra en parkeringsplass ved et kjøpesenter i Nairobi, Kenya, der bilene kan stå i skyggen fra solcellepanelene. Vis mer

Også kostnaden av solcellepanelene må bæres av noen.

I Aftenposten 27. juli tar kommentator Christina Pletten til orde for å påby solcelleanlegg over parkeringsplasser. Tilhengerne av solceller på eksisterende infrastruktur bør ønske seg subsidier fremfor påbud.

Gleden ved å parkere under tak er stor, skal vi tro Pletten: Det beskytter mot stekende sol på sommeren, gir komfort og helsegevinster. Det høres forlokkende ut. Man skulle tro at bilister flest var villige til å betale ekstra for parkeringen for å slippe at bilen koker når man setter seg inn i den. Attpåtil produserer solcellepaneler verdifull, grønn strøm. Vinn-vinn! Eller?

Prise naturinngrep

Hadde det vært så enkelt, ville det allerede blitt bygget solcelletak i stort monn over parkeringsplasser. Trolig er det tekniske og økonomiske hindre i veien som gjør den samlede kostnaden for høy. Når Pletten argumenterer for at et påbud vil være mindre inngripende enn avgifter, er det dette hun misforstår: Også kostnaden av solcellepanelene må bæres av noen. Når den er høyere enn det forbrukerne er villige til å betale, er det heller ikke lønnsomt for samfunnet at solcelletakene bygges ut.

Unntaket er om den private nytten er lavere enn nytten for samfunnet som helhet. Det er sjelden sant for parkeringsplasser, men det kan være sant hvis det gjør at det bygges ut færre vind- eller solkraftanlegg i sårbar natur.

Private aktører som bygger ned sårbar natur – enten det er for å produsere strøm eller bygge en ny Ikea-butikk – påfører samfunnet et naturtap de ikke selv tar kostnaden av.

Økonomer argumenterer for at denne typen eksterne virkninger bør prises, slik at vindkraftanlegg kun bygges når nytten er større enn kostnaden for samfunnet (ikke bare den private utbyggeren). Det er imidlertid vanskelig å prise naturinngrep riktig. Hvor mye er et vassdrag med en utrydningstruet art verdt? Hva med urskog? Hvordan sammenligne ulike typer natur, og hva bestemmer prisen?

Selv om klimagassutslipp er langt enklere å verdsette, har debatten om karbonpris rast i fagmiljøene i mange tiår, og noen ensartet konsensus lar vente på seg. Selv med hederlig innsats fra både byråkrater og fagfolk vil en naturavgift være særdeles vanskelig å utforme.

Påbud er ikke løsningen

Det taler for å subsidiere kraftproduksjon som ikke krever nytt areal, og dermed gjør behovet for naturinngrep mindre. Med andre ord er nytten av solcellepaneler på eksisterende infrastruktur større for samfunnet enn for den enkelte utbygger.

Noen solcellepaneler som ikke er privatøkonomisk lønnsomme, bør likevel bygges ut – men ikke alle. Nytten er antagelig større på en trafikkert parkeringsplass i Sør-Norge, der strømprisen også er høyere, enn på en lite brukt parkeringsplass i nord.

Utslipp bør kuttes der kostnaden som påføres folk, er minst mulig. Derfor bør klimapolitikken være kostnadseffektiv. Markedet egner seg bedre enn både Christina Pletten og meg til å bestemme hvor solcellepaneler bør bygges ut – men med subsidier kan vi sørge for at det bygges ut litt oftere enn det gjør i dag.