Kanonhallen må bestå som kulturinstitusjon

Publisert: 11.08.2023

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Det diskuteres hvor Nationaltheatret skal ha lokaler. Ett alternativ er Kanonhallen på Løren. Området har fått kritikk for tett bebyggelse. Kanonhallen er ett av svært få kulturtilbud til befolkningen. Nationaltheatret bør fortsette med aktivitet i Kanonhallen. En profesjonell kulturinstitusjon har positive ringvirkninger for næringsliv og kulturliv i bydelen. Om Nationaltheatret drar, må lokalene kunne brukes til å styrke lokalt kulturarbeid for barn, unge og frivillige. Selvaag må gå i dialog med oss beboere for å sikre at innbyggerne har en felles arena for kultur. Kanonhallen må brukes til Lørens beste, og hallen må brukes til å styrke lokalt kulturarbeid. Dersom Nationaltheatret ikke blir værende, kunne det vært et bra sted å ha bibliotek. Det viktige for oss er at lokalene kommer innbyggerne til gode. Det trengs flere fellesarenaer, kultur og grønne lunger i området. Ikke færre.

Melita Ringvold, bydelsutvalgslederkandidat, Grünerløkka Ap