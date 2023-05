Nye fjerntog blir tilgjengelige for alle

31.05.2023 05:00

I en ideell verden skulle Norske tog gjerne sett at det var trinnfri adkomst til de nye fjerntogene, FLIRT Nordic Express, og at rullestolbrukere enkelt kom til alle togets fasiliteter. Så vidt vi vet, finnes det ikke fjerntog i verden som er fullt ut universelt utformet. Men toget blir bedre enn i dag:

Med to store og robuste heiser og rampe som reserveløsning.

Rullestoler får nå tilgang til kafeen.

Med nye sovekupeer får også rullestolbrukere et nattogtilbud.

Norske tog ba om tilbud på tog med trinnfri adkomst, men fikk ikke tilbud på et slikt tog. Plattformer som varierer mellom 300 og 760 mm, gjør direkte ombordstigning på alle stasjoner vanskelig. Særnorske forhold gjør at Stadler tilbød et tog med to boggier pr. vogn, og da ville en trinnfri adkomst gitt mange trapper innvendig. Toget har utstyr under gulvet og noe på tak for å sikre driftssikkerhet under norske vinterforhold. Utstyr under gulv gjør trinnfri adkomst umulig.

Vi forstår at noen hadde håpet på en annen løsning. Men det nye fjerntoget blir et av de aller best universelt tilgjengelige togene i Europa.

Øystein Risan, administrerende direktør, Norske tog