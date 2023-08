Minste inngripen er ikke alltid beste inngripen

Vi kan ikke jobbe i siloer når barn har store hjelpebehov.

Publisert: 22.08.2023 21:00

Aftenposten publiserte nylig en god kommentar av Nazneen Khan-Østrem om de barna barnevernet, politiet og helsesektoren har størst vansker med å hjelpe.

Ungdommene vi møter i barnevernet, har ofte hjelpebehov fra mange sektorer. Alle vi som møter dem, har hver for oss minste inngripen som utgangspunkt. Det fungerer dårlig. Vi må isteden agere ut fra beste inngripen – sammen.

Unge med store behov

De siste månedene har det igjen vært mye fokus på barnevernet, ikke minst på barna som får tiltak gjennom barnevernet.

Vi møter ofte ungdommer med store multisystemiske behov innenfor barnevern, helse, skole og familie og nettverk. Mange av disse har stått i en negativ problemutvikling over tid.

To av tre har behov for samtidig helsehjelp. Seks av ti har en diagnose fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (Bup). Mange har hull i skolegangen. Noen er siktet for lovbrudd, og noen er domfelte og skal avtjene straff.

Mange av disse barna har små nettverk, og ofte trenger også andre i familien hjelp på ulike måter.

Systemet er sårbart

Samtidig ser vi også ungdommer med store ressurser: smarte, nysgjerrige med styrke i seg. Ungdommer som trenger veiledning og hjelp til å ta de gode valgene.

Det er systemet som er sårbart, og systemet som må finne sammen for å lage bedre hjelpepakker til barna.

Når det er åpenbart at barn har behov for annen hjelp enn vi har rammer for å tilby i en barnevernsinstitusjon, og vi ikke klarer å mobilisere de tjenester som barnet trenger fra andre, fratar vi i flere tilfeller barna sentrale rettigheter.

Gode løsninger for hvert enkelt barn

Når barn har store hjelpebehov, kan hverken barnevernet, helse, skole, politi eller kriminalomsorg hver for seg gi den nødvendige hjelpen.

Vi må derfor være tydeligere på hva som er våre respektive oppgaver. Ikke for å forskyve ansvar, men for å avklare hva aktørene kan bidra med for å gi gode løsninger for hvert enkelt barn.

Barnevernet skal støtte og i noen tilfeller overta foreldrefunksjonen. Det avgrenser seg klart til andres ansvar: Barnevernet skal ikke yte helsehjelp, ikke utføre skolens oppgaver og ikke utføre politiets og kriminalomsorgens oppgaver.

På samme måte har helse- og justismyndighetene sine klare avgrensninger, for eksempel knyttet til innleggelse i døgninstitusjon eller terskler for varetektsfengsling.

Vi kan ikke jobbe i siloer

Det beste vi kan gjøre, er å tenke beste inngripen sammen: Aktørene rundt barna må lage hull i siloene, utfordre gjeldende regelverk og være mer innovative.

Når en ungdom både står uten omsorg og har behov for avrusning: Hvordan kan barnevernet med sitt omsorgsmandat og helsetjenesten med sitt mandat til å gi helsehjelp komme sammen og lage løsninger ut fra det enkelte barnets behov?

Når en ungdom slår seg ut fra enda en institusjon og begår flere lovbrudd: Hvordan kan politiet, kriminalomsorgen og barnevernet jobbe sammen om løsninger som gir trygghet både for barnet, de rundt barnet og samfunnet?

Se ressurser under ett

Siloene kan bygges ned ved at vi ser de samlede ressursene under ett. Vi får det til i mange enkeltsaker, men løsningene blir i liten grad generalisert til forpliktende strukturer som tas i bruk når neste barn eller familie har behov for tilsvarende hjelp.

Det bør for eksempel være slik at barnevernet står for omsorgen, samtidig som helse står for et avrusningstilbud når barnet trenger det. Barnevern, politi og kriminalomsorg bør sammen finne løsninger som gir trygghet både for barnet, de rundt barnet og samfunnet, når det er behov for det.

Vi vet at det går.

Barnevernet har for eksempel egne ansatte som jobber i ungdomsfengslene, og som i samarbeid med kriminalomsorgen, helse og skole lager gode løsninger for hver enkelt ungdom.

Slikt samarbeid bør på plass også i andre situasjoner.

Med skreddersydd oppfølging vil disse barna kunne få et langt bedre liv.