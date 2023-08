Prisen for å ofre annerledesdagen

Må vi virkelig ha butikker åpne døgnet rundt, syv dager i uken?

Publisert: 27.08.2023 16:00

I dagens travle samfunn ønsker noen utvidet søndagsåpning i Oslo. Men til hvilken pris? Aftenpostens lederartikkel 18. august ignorerer søndagen som annerledesdagen og overser både ansattes og befolkningens motstand.

Studier fra land der søndagsåpning er mer utbredt, viser at ansatte ikke klarer å kompensere den tapte familietiden. Risikoen er at folk får mindre tid sammen med sine kjære.

Butikkansatte kan ikke sammenlignes med samfunnskritiske yrker som sykepleiere og brannfolk. De kan ikke være en brekkstang for at flere må jobbe søndag. Vi bør heller reflektere over konsekvensene av et kontinuerlig 24/7-samfunn.

Stadig utvidede åpningstider de siste tiårene har allerede endret samfunnet. Må vi virkelig ha butikker åpne døgnet rundt, syv dager i uken?

Søndag har en betydning som en dag for sosiale, frivillige og kulturelle aktiviteter. Viktige fellesskapsaktiviteter kan bli redusert med utvidet søndagsåpning.

Felles fridager er samfunnets hjerte. De binder oss sammen, gir tid for familie, fellesskap og ettertanke. Bevar søndagen som annerledesdagen. Gi Raymond Johansen (Ap) og byrådet fire nye år slik at dette er sikret for Oslos befolkning.