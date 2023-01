Kraftspinn fra Ap

30.01.2023 01:00

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet maler et bilde av at Høyre ikke la til rette for nok kraftutbygging da vi styrte. Dette er feil.

Da vi styrte, ble det gitt konsesjon til 16 TWh med ny kraftproduksjon. Aldri er det blitt investert så mye i kraftnettene.

Under Høyres ledelse ble det gitt støtte til byggingen av verdens største flytende havvindpark, Hywind Tampen. Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord ble åpnet for havvindparker, der det til sammen kan bygges ut minst 4500 MW havvind. De to områdene alene utgjør om lag 15 prosent av den installerte vannkraftkapasiteten i Norge.

Realiteten er at Støre-regjeringen aktivt har besluttet å utsette halvparten av utbyggingen på Sørlige Nordsjø II, og at de nå også vurderer å vente med å lyse ut 2/3 av arealet på Utsira Nord. Havvind-satsinger både halveres og utsettes under Støre.

Eriksen skylder også på Høyre for at vindkraft på land har stoppet opp. Han glemmer å nevne at Ap var en sterk pådriver for dette.

I stedet for regjeringens innsats for å spre usannheter om Høyre trenger landet innsats for fortsatt og høy kraftproduksjon. Det har Høyre en god politikk for.

Bård Ludvig Thorheim, energipolitisk talsperson i Høyre