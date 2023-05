Gratulerer, Bymiljøetaten!

14.05.2023 03:00

I helgen var det loppemarked på Kjelsås skole. Det var mye folk og mange biler. Jeg parkerte langs Midtoddveien. Jeg sto mellom flere biler som ikke var til hinder for trafikk i det hele tatt. Da jeg kom tilbake, så jeg at de fleste bilene, inkludert min, fikk bot på 900 kroner. Bymiljøetaten var altså på jakt en søndag ettermiddag, rett ved en skole som har stort loppemarked. Gratulerer, Bymiljøetaten! Dere er virkelig flinke til å samle penger en dag dere vet at det er flere titalls biler som må ha en parkeringsplass rundt skolen. Meget dårlig gjort, synes jeg. Hadde disse bilene stått til hinder for trafikken, hadde jeg skjønt det!

Mehmet Sønmez, Oslo