Kort sagt, onsdag 22. mai

Frisvold på krigsstien

Jeg har skrevet en søndagskommentar med sterk kritikk av alle parter i det britiske brexit-kaoset (Aftenposten, 12. mai). Jeg skrev også at EU godt kunne ha vært mer imøtekommende overfor Storbritannia. Dermed våkner selvsagt Paal Frisvold, EUs mest nidkjære talsmann i Norge. Ifølge Frisvold har jeg igjen brukt Aftenpostens spalter til å formidle det han kaller mitt «forutinntatte inntrykk av EU» (Aftenposten, 16. mai).

Hadde han nøyd seg med dette, ville jeg ha forbigått det hele i stillhet. Men jeg skal også i tidligere artikler ha «sammenlignet EUs ambisjoner med Hitlers tredje rike, noe vi i dag kaller 'fake news'», som Frisvold formulerer det.

Jeg har selvfølgelig aldri sammenlignet EU med Hitlers tredje rike. Jeg har sitert Simon Jenkins, som heller aldri har sammenlignet EU med Det tredje rike. Jenkins er tidligere redaktør i The Times, i dag fast kommentator i The Guardian og en av de mest siviliserte røster i den hatefulle EU-striden på De britiske øyer. Jenkins-sitatet er hentet fra en artikkel der han skriver pent om «det EF som kjente sine begrensninger», men uttrykker bekymring for at EU skal gape for høyt og utvikle seg til noe som står over folk og nasjoner, hvilket «Europa aldri vil tolerere og aldri har tolerert – fra Romerriket til Napoleon til Det tredje rike». Hvilket er noe ganske annet enn det Frisvold vil ha det til.

Det er mye rart med regjeringer i vår del av verden, men vi kan i det minste kvitte oss med dem når vi selv vil.

Per Edgar Kokkvold, skribent

Populisme neppe nyttig i vaksinedebatten

I sin omtale av vaksinemotstandernes motiver i Aftenposten fremhever Ingeborg Senneset populisme og innflytelsen fra legen Andrew Wakefield. Sistnevntes «forskning» har utvilsomt fått store skadevirkninger.

Derimot er betegnelsen populisme, som er i ferd med å bli tømt for ethvert meningsinnhold, neppe nyttig i vaksinedebatten. Senneset gir heller ingen klare argumenter for dette, bortsett fra at enkelte partier har støttet vaksinemotstand.

Hun unnlater å nevne flere årsaker til vaksinemotstand av mer grunnleggende art, for eksempel religiøse motiver, som i mange land spiller en viktig rolle.

I relativt sekulære land som Norge er det likevel andre forhold som er viktigere. Mye av vaksinemotstanden er beslektet med andre irrasjonelle fenomener i dagens samfunn, som alternativ medisin og økende tro på astrologi, kombinert med vitenskapsfiendtlige holdninger og mistillit til eksperter. Selv innen akademia har vi nå sett eksempler på skepsis til det man kaller «vestlig vitenskap».

Å bekjempe disse irrasjonelle holdningene byr på store problemer. Aktiv informasjon og solid argumentasjon fra helsemyndighetene er likevel den eneste vei å gå.

Stig S. Frøland, professor i medisin

Ja til høyhastighetsbaner

Japan presser grensene for togreiser, skriver Aftenposten 14. mai. Det gjelder japanske tog som kan kjøre i 400 km/t, og planer om fremtidige tog som kan kjøre i 505 km/t.

Slike hastigheter er ikke noe nytt. Et TGV-tog i Frankrike kjørte i 515,3 km/t allerede i 1990. Det skjedde på høyhastighetslinjen LGV-Ouest i nærheten av Vendôme. I 2007 ble denne rekorden slått av et annet TGV-tog i Frankrike, 574,8 km/t.

I Frankrike kunne tog sikkert uten videre kjørt regelmessig i over 400 km/t. De velger likevel å la togene kjøre i 300–350 km/t, fordi energiforbruket pr. km ved hastigheter på 400–500 km/t er ekstremt høyt.

Høyhastighetstog har en stor fremtid, fordi de reduserer flytrafikken på avstander opp til 1.000 km. Det er raskere også fordi togene tar folk fra bysentrum til bysentrum, og man sparer tid ved å slippe å reise til og fra flyplasser. Det nærmeste vi kommer i Norge er flytoget fra Oslo til Gardermoen, som tidvis kjører i 210 km/t, men det er jo en god begynnelse.

Peter N. Myhre, Oslo