Slik kan ladenettverket bli bedre

Inger-Lise M. Nøstvik generalsekretær, Drivkraft Norge

Våre medlemmer vil bidra med mer lading på sine strategisk godt plasserte energistasjoner. Men det blir ikke grønn omstilling av røde tall, skriver Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge. Gorm Kallestad / NTB scanpix

Dette er barrierene vi må forbi.

Benjamin Strandquist i Bellona skrev godt om manglende ladetilbud for elbiler (Aftenposten 24. august). Våre medlemmer vil bidra med mer lading på sine strategisk godt plasserte energistasjoner. Men det blir ikke grønn omstilling av røde tall.

Dette er barrierene vi må forbi:

Endre nettleien

I dag beregnes ladestasjonenes effekttariff ut ifra det høyeste effektuttaket i løpet av en måned, som typisk kan være en utfartsdag. Konsekvensen kan bli at prisen blir høy og vanskelig å dekke.

Drivkraft Norge mener Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) må skaffe bedre faktagrunnlag og beregne hvordan en endring fra måneds- til døgnmaks kan slå ut for ulike ladestasjoner. Vi mener nettleien i større grad bør reflektere faktisk forbruk.

Enova

En annen barriere er hvordan Enova støtter ladeinfrastrukturen. Nå står Nordland for tur. Utfordringen er ikke at det er få aktører, men at Enova krever at man skal legge inn tilbud på alle utlyste lokasjoner. Satt på spissen: Ladeaktørene må ta alt eller ingenting. Dette fungerer erfaringsmessig dårlig. En bedre strategi kan være å dele opp utlysninger eller ha det pr. lokasjon. Dermed kan ladeaktører konkurrere og skreddersy bedre tilbud.

Kommunene må bli støttespillere

Nå er det store, lokale forskjeller i saksbehandlingstid på søknader om å sette opp hurtigladere. I tillegg er det ulik praksis på om det er søknadspliktig. Veilederen for plan- og bygningsloven bør avklare dette, og det bør også etableres en rask ordning for behandling av slike søknader, slik at aktører ikke nedprioriterer lokasjoner i frykt for saksbehandlingstiden.

Økonomisk støtte

Selv om dagens landsdekkende stasjonsnettverk ble til uten offentlig støtte, er det urealistisk å forvente det samme for hurtiglading. Forskjellene er flere: Mens drivstoff må fylles på en stasjon, skjer omtrent all lading hjemme eller på jobb. Infrastruktur og lagring er også svært ulik.

Selv om utfordringene er flere, tror vi bransjen, sammen med politikere, myndigheter og andre relevante aktører, kan løse dem og skape et bedre ladenettverk.

