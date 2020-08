Trafikksikkerhet rundt elsparkesykler er førsteprioritet, men det krever samarbeid| Christina Moe Gjerde

Christina Moe Gjerde Sjef for Voi, Norge og Finland

Elsparkesykkelselskapet Voi ønsker at Norge skal bli verdensledende på mikromobilitet. Fredrik Hagen / NTB scanpix

Norge kan bli et foregangsland for resten av Europa når det kommer til mikromobilitet og trafikksikkerhet. Vi må bare bruke muligheten.

I februar 2020 la International Transport Forum (ITF) og OECD frem en rapport om mikromobilitet og sikkerhet. Rapporten er lite omtalt i norske medier og konkluderer med at det er lik risiko for sykkel og elsparkesykkel. Over 80 prosent av de fatale ulykkene skjer i sammenstøt med biler.

Siden Voi lanserte sitt tilbud om elsparkesykler i 2019, har mer enn 350.000 brukere registrert seg i Oslo, og det er gjennomført godt over 2,5 millioner turer kun med Voi. Ferske tall fra Oslo skadelegevakt viser at antall ulykker har steget fra 155 til 194 fra juli 2019 til juli 2020. Det er en økning på 25 prosent. Antall turer med Voi har økt med 60 prosent sammenlignet med juli i fjor.

Kjøreskole for elsparkesykler

Men én ulykke er en ulykke for mye. Derfor er sikkerhet Vois første prioritet. Vi publiserer stadig informasjon som skal redusere ulykkesrisikoen. I 2019 lanserte vi en kjøreskole for elsparkesyklister, der brukerne får gratis kjøretid ved gjennomføring.

I utvalgte geografiske soner forbyr vi parkering og reduserer hastigheten automatisk. Vi flytter alle elsparkesykler som blir stående på steder de ikke burde være. Og ikke minst sørger vi for at elsparkesyklene er robuste for bruk. For å nevne noe. Vi gjør det vi kan, men ikke alt ligger i vår makt.

Infrastrukturen må forbedres

Trafikksikkerhet og mikromobilitet må også høyere opp på politikernes agenda. Infrastrukturen må forbedres til å inkludere alle transportformene. Det må dedikeres mer arealer til både transport og parkering. Dette er også tiltak som rapporten fra ITF peker på. Oslo er på god vei med investeringer i bilfritt sentrum, men det gjenstår mer arbeid for å bli verdensledende på mikromobilitet.

Jeg håper at Norge kan bli et foregangsland for resten av Europa. Vi har muligheten. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har uttalt at han tror elsparkesyklene er kommet for å bli. Det må også være premisset for debatten.

Vi ser at politisk ledelse i andre europeiske byer tar grep på en helt annen måte enn her hjemme. Mitt ønske er at norske politikere blir mer ivrige etter å ta på seg ledertrøyen.

