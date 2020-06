Kort sagt, lørdag 13. juni

Ufullstendig objektivitet

10. juni ville spaltist Jan Arild Snoen overbevise Aftenpostens lesere om at rasisme ikke er den viktigste grunnen at personer kategorisert som «svart», drepes av politiet i USA.

Selv om Snoen viser til empirisk forskning, er han ikke like objektiv med budskapet han vil fremstille. Den siste artikkelen Snoen viser til, konkluderer: «These findings suggest that structural racism is an important predictor of the Black-White disparity in rates of police shootings of unarmed victims across states.» Dette unnlater han å nevne.

Selv om «antallet ubevæpnede svarte drept av politiet er kraftig redusert», er sannsynligheten for at en ubevæpnet svart mann er drept av politiet fremdeles høyere enn en ubevæpnet hvit mann (hendelsesrate ratio x1,24). Dette faktum, såkalt «shooting bias», er basert blant annet på implisitt bias.

Det positive med det er at når den biasen undersøkes og erkjennes, kan tiltak føre til at færre blir drept. Dette er viktig og er mangelen i Snoens budskap.

Patji Alnæs-Katjavivi, lege, Oslo

