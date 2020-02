Kort sagt, tirsdag 18. februar

Samarbeid til det beste for elevene

I Aftenposten 14. februar skyter Aina Skjefstad Andersen og Steffen Handal (Utdanningsforbundet) ned ideene rundt bekjempelse av ungdomskriminalitet, som jeg presenterte i samme avis sammen med Guri Melby to dager tidligere. Vi forstår at dette er nye og til en viss grad kontroversielle ideer, men de er også nettopp det: ideer. Vi inviterer til å tenke nytt og til å sette i gang begrensede forsøk på noen enkeltskoler, i noen områder i Oslo.

Vi har ikke tatt stilling til arbeidstidsavtalen eller sagt at vi har alle løsningene. Tvert imot har vi invitert til en diskusjon om hvordan vi politikere, skoleledere, lærere og andre viktige aktører i nærmiljø kan jobbe sammen for å styrke laget til de elevene som trenger det aller mest.

Det er også på bakgrunn av innspill fra nettopp skoler med særskilte utfordringer at vi ønsker å diskutere om dette kan være aktuelle tiltak. Som politikere besøker vi ofte skoler for å få et innblikk i deres hverdag og deres utfordringer, og vi får gode innspill til hvordan vi kan vi kan bidra fra politisk hold. Når rektorer, lærere og elevråd forteller oss hva de opplever at er til hinder for å snu en negativ trend, tar vi dem på alvor og tenker på mulige løsninger. Vårt innlegg i Aftenposten 12. februar er et uttrykk for akkurat det. Jeg kan forsikre Utdanningsforbundet om at Venstre ikke ønsker å detaljstyre lærernes hverdag, og at vi inviterer til samarbeid om de utfordringene som enkelte skoler i Oslo har. Vi er enige om at det trengs mer penger, men vi må også se på hva mer vi kan gjøre. Det fortjener elevene.

Hallstein Bjercke, Venstres gruppeleder i Oslo