Statsministeren skylder på ungdommen, men burde heller ta ansvar

Siri Ann Mauseth

Bodil Håheim

Sunniva Karlsen

Ulrika Larsson

Dag Svanæs

Nå nettopp

Statsminister Erna Solberg (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) under pressekonferansen 13. november om koronasituasjonen. Foto: Jil Yngland/NTB

Statsminister Erna Solberg (H) oppfordrer ungdom til å holde avstand, men på skolen er ikke dette mulig. Slike selvmotsigelser gir ungdom et ansvar de ikke kan etterleve.

På pressekonferansen 13. november fortalte statsministeren oss at smittespredningen nå er størst blant tenåringer. Hun oppfordrer derfor ungdom til å holde avstand for å unngå smitte som kan ramme eldre.

Men dette er en oppfordring det er umulig for dem å etterleve.

De unges problem er at de går på skoler med utilstrekkelig smittevern.

På gult nivå er det ikke et krav om 1 meters avstand mellom elever i klasserommet, selv ikke for de eldste elevene på videregående skoler. I fellesarealene er det kun en oppfordring om avstand. Det er utfordrende når alle elever bytter klasserom på samme tid i de ulike programfagene.

Elevene skal kun vaske hender, ha faste plasser og ellers holde seg hjemme hvis de blir syke. Mange sitter skulder ved skulder på firemannspulter i overfylte klasserom. På videregående blandes elever i alle programfag.

Det europeiske smittevernbyrået ECDC skriver 2. september at de viktigste tiltakene for å unngå smittespredning i skolene er økt fysisk distansering, forbedring av ventilasjon, håndvask og iblant munnbind. Da fremstår det underlig å drifte skoler for de eldste elevene uten krav om avstand på gult nivå.

Håndsprit henger tilgjengelig på veggen på en skole. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Se til andre land

Hvorfor ser ikke Norge til land som har lykkes med å holde skolene åpne med godt smittevern?

På Island må elever fra 5. klasse og oppover holde 2 meters avstand. Maksimal klassestørrelse er 25 elever. På videregående skoler er kravene betydelig strengere, og munnbind er anbefalt når avstand ikke kan opprettholdes.

I Melbourne, Australia, har skolene krav om 1,5 meter avstand og munnbind for dem over 12 år – selv om smitten i praksis er slått ned og antall nysmittede er null.

Finland og flere andre land i Europa har også tydelige krav om avstand i skolene, samt anbefaling om munnbind for de eldste elevene. I Finland har en uavhengig ekspertgruppe anbefalt at smitten skal slås ned, med tiltak i skolen deretter.

Det er ingen motsetning mellom smittevern og det å ivareta de sårbare barna

For stor lokal variasjon

Vi har mange land rundt oss som både har ivaretatt smittevern i skolene, med krav om avstand, og holdt dem åpne. Det er ingen motsetning mellom smittevern og det å ivareta de sårbare barna. Med godt smittevern øker sjansen for at man ikke trenger å stenge skoler, samt at det er lettere å få oversikt over et utbrudd.

Norge burde få på plass nasjonale retningslinjer for når skoler skal være i rødt med krav om 1 meters avstand.

I dag er det for stor lokal variasjon mellom de ulike kommuner. Her burde vi se til land som Island, Finland og Australia.

Først når vi følger deres eksempel kan våre ungdommer ta det ansvaret Solberg ønsker at de skal ta.