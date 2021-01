Vi vil ha aktivitet tilbake i Halléngården nå!

Vemund Rundberget Grünerløkka Arbeiderparti

Rina Brunsell Harsvik Grünerløkka Arbeiderparti

Helge Flø Kvamsås Grünerløkka Arbeiderparti

Grünerløkka Arbeiderparti krever at et av bydelens landemerker, Halléngården, blir satt i stand til bruk. Foto: Jan T. Espedal

Den store summen som er gitt av skattebetalernes penger, forplikter. Gården må brukes.

I 16 år har et av Oslos gamle praktbygg – Halléngården – langsomt forfalt på Grünerløkka. Gården står ubrukt. Riksantikvaren har brukt 8 millioner kroner på restaurering av bygget slik at det kan tas i bruk.

Nylig gikk fristen ut for tilbakemelding fra eier på om han vil selge gården frivillig. Vi i Grünerløkka Arbeiderparti vil ha aktiviteten tilbake i Halléngården nå!

Halléngården ble fredet i 2008. Stedet har stått tomt i 16 år etter at Torstein Thune overtok gården. Riksantikvaren har i lengre tid jobbet med å finne løsninger for den, men gården står dessverre fortsatt tom. Det er fire årsaker til at saken om Halléngården er så viktig for oss:

1. Grünerløkka Ap er opptatt av et levende byliv på Grünerløkka for dem som bor her og dem som besøker oss. Grünerløkka er et attraktivt område på grunn av blandingen av hyggelige og unike butikker, unik arkitektur, et godt bomiljø og et rikt restaurant- og utelivstilbud. Å bevare et mangfoldig byliv er viktig for oss i Grünerløkka Ap.

2. Halléngården står på hjørnet av Olaf Ryes plass og har dermed en fremtredende plassering på Løkka. Gården er bygget i art deco-stil og var en av de største klesbutikkene i Oslo. Både fasaden og inventaret er fredet og kan fortsatt være en vakker ramme for ulike butikkonsepter.

3. Unike bygninger som Halléngården er med å bygge identitet for Grünerløkka. Fra andre byer kjenner vi hvor viktig identiteten kan være for et urbant område, som Latinerkvarteret i Paris og Notting Hill i London. Stedene har utviklet sin egen unike identitet.

4. Sist, men ikke minst: Eier av Halléngården inngikk en avtale med Riksantikvaren om rehabilitering av gården. 8 millioner kroner fra fellesskapet er bevilget til dette arbeidet. Den store summen som er gitt av skattebetalernes penger, forplikter. Gården må brukes. Vi forventer at den settes i stand og leies ut til egnet tiltak, slik at den igjen blir et landemerke.

