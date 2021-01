Gissel for terroristpropaganda

Fazli Corman Tyrkias ambassadør i Norge

Nå nettopp

Det omstridte kunstverket henger på veggen i Rosenkrantz’ gate 14. Foto: Monica Strømdahl

En propagandamaskin forsøker å misbruke kunstens frihet.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I sin kommentar «Tyrkerne krever at kunstverk i Oslo fjernes. Det er forståelig.» hevder Frank Rossavik at den tyrkiske regjeringen ikke skal avgjøre hva som blir hengt på vegger i Norge. Det var heller ikke vår hensikt.

Selvfølgelig er det de norske myndigheters plikt og rett å administrere norsk dagligliv hva angår forskjellige rettigheter og verdier. Tyrkia har ingenting å innvende til det, og involverer seg vanligvis ikke. Men her står vi overfor en helt motsatt situasjon.

Fornærmelse mot Tyrkia

Oslo kommune støttet et såkalt kunstprosjekt med det eufemistiske, søtt kamuflerte navnet «The Women’s Revolution», som dreier seg om en illegal enhet drevet av en terroristorganisasjon i våre grenseområder.

Som sponsor for prosjektet stiller kommunen seg bak et sitat som er en del av maleriet, hvis opphavsmann er en av de blodigste terrorister verden noensinne har sett. Denne terroristen og hans organisasjon er ansvarlig for mer enn 40.000 uskyldige liv i Tyrkia.

Fazli Corman er Tyrkias ambassadør i Norge. Foto: Tyrkias ambassade

Tyrkia og Norge er to Nato-allierte med godt vennskap og samarbeid på forskjellige områder. Derfor er det noe som ikke er normalt eller vanlig her. Det var Oslo kommune som startet denne fornærmelsen mot Tyrkia.

Vi prøvde først å kommunisere privat med myndighetene, men uten resultat. Saken ble offentlig kjent i Norge, og det var da tyrkiske myndigheter følte seg forpliktet til å gi en forklaring på sin reaksjon og skuffelse. Det har ingenting å gjøre med kunstnerisk frihet eller med å blande seg i andre lands interne saker.

Misbruke kunstens frihet

Enda verre er det at Rossavik utnevner seg til dommer og finner at Abdullah Öcalan fra terroristorganisasjonen PKK/YPG har en såkalt «legitim grunn», og han hevder summarisk at «kurderne undertrykkes i Tyrkia». Uskyldige liv og mange års stabilitet og fred er tapt i vold på basis av Rossaviks såkalte «legitime grunn». Hvor mange flere liv må ofres før man ser det som hender som illegitimt, det vil si terrorisme?

Jeg syntes også det var interessant å lese at «det er ikke forbudt i Norge å hylle terrorister, bare å oppmuntre til terror». Denne holdningen vil jeg sjekke med Norges myndigheter og be om å bli informert om hvordan de måler forskjellen mellom å hylle og å oppmuntre.

Det Tyrkia er bekymret for, er å se alliertes offentlige meninger bli gjort til gissel for terroristpropaganda. Vi gjør alt vi kan for å bekjempe terrorismen i alle dens former, inkludert dens propagandamaskin, som denne gangen forsøker å misbruke kunstens frihet.

Vi forventer at våre norske venner respekterer denne alvorlige kampen for vår nasjonale sikkerhet – og ikke faller oss i ryggen.

Oversatt fra engelsk av Bjørg Hellum