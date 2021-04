Regissøren jobbet med «Frontkjempere» i over ti år. Hvordan klarte han å lage et så trangt univers?

Alexander Kristiansen, mannen bak dokumentarserien Frontkjempere, uttaler at han ønsker å nå et yngre publikum. Derfor bruker han dramatiseringer som virkemiddel.

Bruken av dramatisering i dokumentarfilm har økt. Det tas gjerne i bruk der det ikke finnes tilstrekkelig med autentisk materiale til å illustrere for eksempel noe et intervjuobjekt forteller.

Men uforsiktig bruk av rekonstruksjon kan føre en film på ville veier. I verste fall blir det propaganda. Det er farlig nær det som skjer i Frontkjempere.

Fra illustrasjon til diktning

Det er mange måter å rekonstruere på, fra bruk av rent assosiative bilder til det som til forveksling ligner en spillefilm.

Når regissøren velger å ta i bruk skuespillere, slik Kristiansen gjør, kan disse filmes uskarpt, som i en drøm, eller ved bare å vise en kroppsdel, for eksempel føtter som løper over brostein. Dette er en velkjent metode som bygger på Eisensteins montasjeteori fra tidlig 1900-tall, der seeren inviteres til visuell meddiktning og fortolkning.

Når regissøren velger å vise skuespillerens ansikt, og i tillegg innfører replikker og dialoger, beveger hen seg bort fra det illustrative og går over i det dikteriske. Da vil mengden av rekonstruksjon være avgjørende for dokumentarfilmens troverdighet.

Mangler kvinner, barn, jøder og rom

Hva kunne Kristiansen ha gjort annerledes? Han kunne ha redusert omfanget av dramatisering og gitt oss mer innsikt i frontkjempernes bakgrunn. Latt oss forstå konsekvensene av valgene de tok – for ofrene, for dem selv, for samfunnet og deres etterkommere, slik Philippe Sands gjør i sin mesterlige film What Our Fathers did: A Nazi Legacy.

De fleste frontkjempere lever ikke lenger, men det gjør barna og barnebarna, sammen med traumene. Kristiansen kunne forklart fenomenet fortrengning og ansvarsfraskrivelse. Slik kunne han underbygget at de var drevet av nazistisk ideologi og grov antisemittisme. Han kunne pekt på hvordan mange av frontkjemperne var aktive i lukkede nettverk også etter krigen og tok med seg sine hatefulle holdninger i graven.

I Frontkjempere finnes ingen kvinner, barn, jøder eller rom. Hva med å bringe inn frontsøstrene og etterkommere av ofrene? Finnes ingen kvinnelige historikere som kan bringe inn relevante synspunkter, eller har han ikke lett?

Hva med et blikk fra utenlandske forskere for å sette den norske historien i en europeisk kontekst? Om ikke annet, kunne Nils Nordbergs faderlige voiceover vært erstattet av en kontrasterende kvinnestemme.

NRK og filminstituttet bør redegjøre

Kristiansen har jobbet med filmen i over ti år. Hvordan har han klart å lage et så trangt og arkaisk univers? Hvor har i så fall NRKs kritiske blikk vært?

Da jeg laget dokumentaren Ninas barn for NRK i 2015, var NRK dypt involvert. Det gjorde filmen bedre. Redaktøransvaret innebærer også å si ifra når et prosjekt går i feil retning, og i verste fall å la være å publisere. NRK bør redegjøre for hvordan de har utøvet sin redaktørrolle og ikke fraskrive seg ansvaret. Det samme gjelder for Norsk filminstitutt.

Kanskje er det slik at den lange produksjonstiden har medført et tretthetsbrudd. Det ville i så fall være en forklaring på seriens uetterrettelighet, men ikke på hvorfor den blir vist.

