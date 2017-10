«Du er jo nesten naken i den toppen der»

Når én kvinne snakker høyt, er det lettere for oss andre å følge etter.

Jeg fikk i går kveld en melding på Facebook av en skuespiller jeg jobbet med på en film. Hun skrev at saken om Hollywood-produsenten Harvey Weinstein (65), som etter beskyldninger om seksuelle overgrep er gjenstand for politietterforskninger både i London og New York, hadde fått henne til å tenke på det som skjedde med oss under innspillingen av filmen vi jobbet på.

Vi var begge unge, og castet i vår første profesjonelle film. Den skulle spilles inn i utlandet. Det var lavbudsjett, så vi skulle bo hjemme hos regissøren. Min kollega ankom dagen før meg. Hun fortalte meg at regissøren, en mann på rundt 50 år, og vår arbeidsgiver, hadde kommet naken inn på rommet hun sov på.

Han hadde tatt på penisen sin til den ble erigert.

Hun sa at til meg at hun var redd han skulle voldta henne, og prøvde å finne en måte å komme seg ut av rommet på, og noe hun kunne bruke som våpen — i tilfelle han kastet seg over henne. Hun var alene i et fremmed land, fysisk underlegen og redd.

Han endte med ikke å ta på henne. Han gikk. Hun var i sjokk.

«En del av hans kreative prosess»

Dagen etter kom jeg. Regissøren ba meg bli med ham inn på et øvingsrom, han sa han måtte gjøre noe som var en del av hans kreative prosess. Han kledde av seg alt bortsett fra T-skjorten, og blottla penisen sin for meg.

Ingen av oss visste den gangen hvordan vi skulle håndtere denne situasjonen, så vi beit det i oss og fortsatte å jobbe. Vi fryktet at det ville ødelegge for våre fremtidige karrierer dersom vi fortalte om dette. I går kveld snakket vi ut om det. Vi har tatt kontakt med filmens produsent og fortalt alt. Forholdet er nå politianmeldt.

Jeg var flau. Flau over ikke å ha sagt noe da det skjedde, flau over at jeg «tillot» den oppførselen. Men nå vet jeg at det er ham det er noe galt med. Jeg skal da slippe å måtte be arbeidsgiveren min om ikke å flashe meg. Han skal bare ikke gjøre det.

«Du er jo nesten naken i den toppen der»

Ved en annen anledning var jeg med i en studentproduksjon. Jeg trengte showreel-materiale, så jeg sa ja til å jobbe en dag gratis. En eldre mann spilte også en liten rolle. Han trakasserte meg seksuelt gjennom hele innspillingen — foran crewet.

Da jeg sa jeg var sliten i beina etter å ha stått så lenge, sa han: «Det er bedre at du er sliten i beina enn at du er sliten mellom beina.» I tillegg tok han meg på ryggen ved flere anledninger, og sa: «Du er jo nesten naken i den toppen der.»

Dette var ekstremt ubehagelig, og jeg syntes det var vanskelig å gjøre noe med det. Han fulgte etter meg og var hele tiden helt tett inntil meg. Ingen sa noe, men jeg vet de må ha hørt og sett det. Alle var i umiddelbar nærhet. Jeg ville ikke lage dårlig stemning, og jeg var også mildt sagt sjokkert, så jeg prøvde bare å svare ham kort og stå så langt unna ham jeg kunne.

Jeg ønsket ikke å fremstå som vanskelig, selv om det helt klart var han som var problemet.

Kvinner risikerer mye ved å snakke

Dette er overhodet ikke greit.

Kvinner har lenge måtte holde kjeft om sine opplevelser i filmbransjen, i frykt for å bli stemplet som vanskelig og ikke få jobb igjen. Det jeg ønsker er at flere menn sier ifra. Når dere ser slik oppførsel eller hører en kvinne snakke om det, så ta tak i det! Si noe. Få slutt på det. Det er kjipt å si det, men dere blir tatt mer seriøst enn oss.

Det er så mange bra mannfolk i denne bransjen. Denne ukulturen ødelegger for alle. Ta ordet og si noe. Kvinner og menn må jobbe sammen for å få slutt på denne oppførselen.

Vi kvinner blir beskyldt for å ville ødelegge en manns karrière, men bare se på Johnny Depp og Woody Allen. Ingen av deres karrièrer ser ut til å være særlig ødelagt. Tro på oss når vi forteller om det kjipe, for vi risikerer så mye ved å si det.

