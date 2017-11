Rom - fortsatt et uønsket folk | Gaare og Hasvoll

– Kanskje er rom fremdeles et uønsket folk? spør holocaust-forskeren Carl Emil Vogt i Aftenposten 6. November 2017. Vi kan dokumentere at svaret er ja. Holocaustsenteret har dokumentert hvordan myndighetene prøvde å gjøre seg «ferdige med sigøynerne», slik det ble uttrykt i Norsk politiblad i 1938.

Den norske romminoriteten har hatt tilknytning til Norge siden 1840-tallet. I filmen En for alle, som skal vises under Trondheim dokumentarfestival 14. november, følger vi roms kontakt med majoritetssamfunnet. Med skjult opptaksutstyr dokumenteres hvordan rom blir diskriminert og nektet adgang til boliger, hoteller, campingplasser og andre fasiliteter som de fleste tar for gitt.

Dokumentert diskriminering

Romsk råd i Norge har i 2017 anmeldt syv tilfeller av diskriminering, som dokumenteres i filmen, til politiet. De fleste anmeldelsene havnet hos politiets hatkrimgruppe. Leder av hatkrimgruppen sa til TV2 i mars i år at dette var saker som skulle prioriteres.Seks måneder senere er fire av de syv sakene henlagt, uten at noen av de fornærmede er blitt avhørt.

I ett av filminnslagene ringer en romsk mann en campingplass. Følgende skjer:

Han spør om plass og tilkjennegir seg som «sigøyner». «Det er helt fullt» er svaret.

Like etterpå ringer en ikke-romsk mann med tydelig trønderdialekt samme campingplass og får bestille plass uten problemer. Litt senere ringer trønderen tilbake og avbestiller.

Deretter ringer romen igjen, men får et utålmodig svar om at det stadig er helt fullt: «Det er ikke plass til et hustelt en gang».

Diskrimineringen anmeldes til politiet, som nå har henlagt på grunn av bevisets stilling.

Ifølge advokat Randi Spydevold bør et film- eller telefonopptak holde som bevis hvis politiet etterforsker sakene ordentlig. Metoden, kalt parvis testing, er anerkjent for å dokumentere forskjellsbehandling. Spydevold har flere rom som klienter.

Møter stengte dører

Det er ikke bare hos politiet rom møter stengte dører. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skal være et lavterskeltilbud for å melde inn diskrimineringssaker. Rom opplever at å klage ikke fører noen vei. LDO har bare funnet diskriminering mot rom bevist i fem tilfeller de siste tolv årene.

Det er alvorlig at rom ikke tas på alvor og ikke når frem, selv når de med solid dokumentasjon klager på diskriminering. Så lenge den mest marginaliserte minoriteten i Europa ikke blir tatt på alvor når de henvender seg for å få hjelp, kan vi ikke konkludere med annet enn at rom fortsatt er uønsket i Norge.

Gorm K. Gaare er fotograf og har dokumentert roms liv i flere år, i Norge og internasjonalt. Balder C. Hasvoll er sosialantropolog og har jobbet med norske rom siden 2010.

