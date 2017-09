Dagens korte innlegg | onsdag

Tør vi å ødelegge de praktisk estetiske fagene i skolen?

Det største kulturpolitiske spørsmålet er dessverre ikke del av valgkampen. Det dreier seg om hvilken investering vi skal gjøre i barn og unges kompetanse for å sikre en fremtid preget av kunstneriske erfaringer, skapende nysgjerrighet og til sist; hensiktsmessig verdiskaping.

I 2005 initierte OECD et arbeid som skulle identifisere hvilke ferdigheter og kompetanser som trengs i fremtiden. Dagens diskusjon om kompetanse, både uttrykt i Kunnskapsløftet (2006), i Ludvigsen-utvalgets «Fremtidens skole» (NOU 2015:8) og i den nye Stortingsmeldingen (Meld. St. 28, 2015-2016) «Fag-Fordypning-Forståelse» om ny lærerplan, kan spores tilbake til OECDs arbeid med definisjon og valg av kompetanser for fremtiden. Kompetansene og ferdighetene som blir fremhevet er kreativitet og innovasjon, kritisk tenking og problemløsing, metakognisjon, kommunikasjon, samarbeid, sosial og kulturell bevissthet, samt digital kompetanse. Altså det som gjerne omtales som ferdigheter for det 21. århundre (21st Century Skills). Da er det rart at den nye Stortingsmeldingen ikke i tilstrekkelig grad anerkjenner bidraget fra de praktisk estetiske fagene, hvor nettopp fokus på kreativitet, oppgaveløsing alene eller som ensemble, refleksjon og utvikling av personlig signatur står sentralt. I sin iver etter å styrke grunnleggende ferdigheter som skriving, lesing, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter(!), evner ikke Kunnskapsdepartementet å se de reelle kvalitetene ved de praktisk, estetiske fagene.

Vi må altså slutte å betrakte praktisk estetiske fagene som pynten på kaken. Kunstfagene er ikke inspirasjon for «den grunnleggende kunnskapen». De er tvert imot grunnen til at vi lager kake og de vil bli morgendagens viktigste ingrediens i kaken. Dette burde ikke bare være et kultur- eller utdanningspolitisk spørsmål, det burde være et spørsmål om fremtidens Norge.

Jørn Mortensen, rektor ved Kunsthøgskolen

BSU må spisses, ikke avvikles

Aftenpostens leder søndag 27. august går inn for å avvikle dagens boligspareordning for ungdom (BSU). Dette til tross for at hele 92 prosent av befolkningen støtter ordningen. Aftenpostens begrunnelse er at dagens ordning først og fremst utgjør et skattesubsidie til ungdom med velstående foreldre.

Dagens BSU-ordning har hjulpet svært mange unge inn i boligmarkedet, selv om fordelingsvirkningene ikke er perfekte. Behovet for sparestimulerende ordninger i et boligmarked som det norske er sterkt. Kravet som stilles til egenkapital er høyt og nylig innskjerpet. Dessuten er det nødvendig hvis vi skal ta eierlinjen, og den brede, politiske oppslutningen denne har, på alvor.

Den største ulikheten mellom vanlige folk oppstår mellom de som eier og de som ikke eier egen bolig. Derfor er det viktig at staten stimulerer unge til å realisere kjøp av bolig. Hvis du først eier bolig og har tatt opp lån, bidrar staten til betydelige skattereduksjoner gjennom rentefradraget. Statens økonomiske bidrag til BSU-ordningen er til sammenligning svært beskjeden. Aftenposten har rett i at fordelingseffektene ved ordningen kan bli bedre enn de er i dag. Derfor har NBBL foreslått å avgrense ordningen til dem som ennå ikke har kjøpt bolig. En mer spisset BSU-ordning som forbeholdes de som ennå ikke har kjøpt bolig, kan etter NBBLs beregninger gi grunnlag for å styrke ordningen betydelig, uten ekstra kostnader for staten. Aftenpostens forslag om en generell heving av bunnfradraget på skattbar inntekt, er totalt uten treffsikkerhet for å hjelpe ungdom inn på boligmarkedet. BSU-ordningen er derimot et slikt bidrag. Den bør videreføres, og spisses – ikke fjernes.

Den sterke oppslutningen om BSU-ordningen tror vi skyldes at over åtte av ti eier egen bolig, og at disse har erfart at dette utgjør en trygg og god ramme rundt deres liv. I likhet med NBBL mener derfor en massiv majoritet av befolkningen det er viktig at staten legger til rette for boligsparing som hjelper ungdom til å ta del i eierlinjen i norsk boligpolitikk. At Aftenposten mener noe annet overrasker oss.

Thor Eek, adm. dir. Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Fungerer vårt demokrati når småpartiene får så mye makt?

Det blir vanskelig å styre når fire partier skal markere seg. De tenker faktisk mer på sitt eget parti enn på landet! En tøff påstand, men det er min mening.

Og dette er likt både i en rød og blå regjering. Opposisjonen hevder at det har vært mye uro innad i Solberg-regjeringen, men har de glemt det som skjedde innad og også utad i de to Stoltenberg-regjeringene? Det har ikke jeg.

Faktum er at samarbeidet mellom Ap, SV og Sp spriket i alle retninger. Ikke minst da Jens Stoltenberg strammet inn asylpolitikken i 2008. Det ble ramaskrik og SV tok dissens. Så kom rabalderet rundt Tjenestedirektivet og flykjøp fra USA. Nå sitter flere av de samme og kritiserer Erna Solberg. Det var faktisk flere ministre som måtte gå i den første regjeringen til Jens Stoltenberg, blant annet: Helen Bjørnøy, Aslaug Haga og Manuela Ramin Osmundsen. Og mange var i hardt vær. Brustad, Navarsete og Strøm-Erichsen var tre som fikk dype riper i lakken.

Jeg leste litt i min egen bok, Hva skjer i Norge? Klar tale fra en vettskremt bestemor, som utkom i 2009, og gjenoppfrisket mye spennende. Blant annet om Offentlighetsloven som nå igjen er blitt kritisert for ikke å overholdes. I den rødgrønne regjeringen var hele 9335 saker holdt borte fra offentligheten.

Tove Steinbo, forfatter og foredragsholder, Oslo