Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi, diskuterer kunstig intelligens i Aftenposten 16. oktober.

Anders Hviid

Hans skriver: «En robot eller en datamaskin som gjør noe som vi ville karakterisert som intelligent hvis et menneske hadde gjort det, er et eksempel på slik kunstig intelligens».

Dette er tvilsomt. Et godt eksempel er navigasjon. Vikingene var åpenbart intelligente når de kunne navigere på store havstrekninger. Her måtte de sette sammen ofte vage data fra mange kilder, og hver tur kunne by på nye utfordringer.

I dag finner en GPS-enhet en helt nøyaktig posisjon bare ved å regne ut noen enkle formler. Den er åpenbart ikke mer intelligent enn en bordkalkulator.

Magnus Carlsen vs. maskin

Se for deg Magnus Carlsen spille sjakk mot en datamaskin. Carlsen utnytter både sin intelligens og sin erfaring, men sliter. Datamaskinen utnytter sin regnekraft til å se mange trekk fremover. Bøhn never Deep Blue, det var en av de første maskinene som var spesiallaget for å prosessere sjakkproblemer. Den vant ikke fordi den kunne mye om sjakk, men for at den regnet hurtig. Det gjør også dagens datamaskiner, derfor sliter Carlsen.

Men hva om det skjer noe uforutsett, for eksempel at det begynner å brenne i lokalet? Da tar Carlsen den intelligente beslutning om å finne nødutgangen. Datamaskinen blir igjen for å regne ut neste trekk – ikke så veldig intelligent.

Regelbaserte IQ-tester

Nå unngår Bøhn å definere (menneskelig) intelligens. For oss er dette evnen til å løse uventede problemstillinger. IQ-tester kan muligens måle det. Men disse er også i stor grad regelbaserte. Det er skrevet bøker om hvordan en kan lære seg å svare på slike tester. Da tar en bort det uventede, og testene slutter å fungere.

Om vi returnerer til spill, ser vi det samme. En som spiller tripp-trapp-tresko må kanskje bruke intelligens, men bare inntil hun lærer regelen. Fra da av er det plankekjøring.

Fungerer for spill

I dag jobber en for at datamaskinen skal trekke kunnskap ut av store datamengder, såkalt big-data-systemer. Nå er ikke dette unikt. Mye vitenskap og statistikk går ut på det samme. Datamaskinen kan lære seg regler på denne måten. Det fungerer for spill. Der har vi en fastlagt verden.

Men i den virkelige verden er det ikke sikkert at den beslutningen vi tok i går vil være riktig i morgen. De reglene maskinen lærer, vil ikke være i stand til å takle det ukjente. Altså er den ikke intelligent, og vil sannsynligvis aldri bli det.