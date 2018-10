En overtatt tanke som ikke tenkes på nytt, vil utvikle seg og bli ukjennelig.

Den første tanken var enkel. Rike mennesker med eneboliger var bortreist om sommeren, høysesongen for innbruddstyver. Men tyvene sto ofte og ventet i soningskø. Hva om de sonet når folk var på ferie? Slik gikk det til at tyver rykket fremst i køen.

Men tanken vokste. For ikke alle tyver sto i soningskø. Hva om vi jobbet aktivt opp mot tyvene og sørget for at de ble tatt like før sommeren?

Den første listen ble laget. Navngitte tyver ble jaktet på i løpet av våren. Og politiet forebygget.

Dette var den største feilen. At forebygging ble målt i statistikk.

Resultatet var nemlig så godt at tanken utviklet seg. Det som ga størst utslag på statistikken var ikke å løse de grove og kompliserte lovbruddene. Det var den store mengden mindre alvorlig kriminalitet.

Stein J. Bjørge

Politiet oppdaget at det var et begrenset antall som begikk et bredt spekter av forseelser og simple forbrytelser. Hva om vi satte deres navn på en liste og puttet dem i fengsel? For hver dag de satt inne, ville færre forbrytelser skje.

VIC-listen så dagens lys. Very Important Criminal.

De syndet mot statistikken

Den dag i dag er det usikkert hva som skal til for å havne på listen, og hvem som føyer til nye navn. Det ryktes at det er et kriterium å ha blitt anmeldt for 100 lovbrudd, men noen sier det er mer enn 50. Svært få i politiet vet bakgrunnen eller formålet, vi stiller ingen spørsmål.

Det alle vet er hva som skal gjøres med dem som er på VIC-listen. De skal anmeldes for så mange tenkelige lovbrudd som mulig, de skal ikke gis mulighet for forelegg, sakene berammes for retten raskt og soning skal skje snarest. Det er en egen spesialgruppe som jobber opp mot disse menneskene. De er flinke politifolk som gjør en god jobb, og de gjør det de får beskjed om.

Så hva er problemet? De begår jo kriminelle handlinger.

Noen satte et navn på en liste. Derfor blir personen behandlet annerledes. Det har ikke vært noen dom som gjorde dem til en VIC. Ingen rettssak. Og det var ikke handlingene i seg selv som var så ille, det var summen. De syndet mot statistikken.

Tankegangen gjennomsyrer hele systemet

Vi ser deler av det samme prinsippet i rettssalen. De fleste straffebud har vide strafferammer. Når straffen skal utmåles legges det stor vekt på tidligere synder. Premisset er egentlig feil. De som har et langt rulleblad er ofte fattige, med få muligheter. Den rike, som aldri har blitt tatt for en kriminell handling før, burde bli dømt strengere. Rikdom, ikke rulleblad, burde være mer avgjørende. Men VIC-tankegangen gjennomsyrer hele systemet.

Den som tar seg tid til å lese navnene på VIC-listen, vil oppdage den egentlige katastrofen: Innbruddstyven er blitt til rusmisbrukeren. Nær sagt alle er eldre mennesker som er avhengige av heroin.

Politiet hevder vår viktigste oppgave er forebygging. Vi burde tatt med VIC-listen til NAV og rusomsorgen og spørre om de kunne gjøre noe mer for disse.

Enn så lenge lever VIC-listen sitt eget liv. Og det startet med en sommerferie. Hvis tanken får leve i det skjulte, kommer den garantert til å utvikle seg videre.

