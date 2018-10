Det er hverken Mammabanden, mammablogger eller «Barselgruppe 2018» som har båret meg gjennom mammapermisjonen.

I ditt innlegg 28. september, Torbjørn Mohn-Haugen, beskriver du utfordringer ved å være i pappapermisjon. Jeg forstår deg og heier på deg. Samtidig blir jeg provosert på vegne av alle mødre som har kjempet seg gjennom permisjonen når du legger det frem som enkelt for mødre fordi vi har flere digitale kanaler rettet mot oss.

Privat

Psykisk knekk også i mammapermisjon

Du beskriver utfordringer som ensomhet, forvirring, mangel på mestring og en psykisk knekk som følge av dette. Jeg kjenner meg igjen i dine følelser. Graviditeten besto av bekkenløsning, kvalme, oppkast, angst og raseriutbrudd.

Så fulgte fødsel, «sprengt» underliv, en kamp for å få til ammingen, blødende brystvorter, brystbetennelse og søvnmangel i utallige måneder. Far sover på gjesterommet med «sov i ro» fordi han skal jobbe.

Jeg har ikke klær som passer, fordi kroppen er helt annerledes enn både før og under graviditeten, gulping, skriking, byssing, bæring, vond rygg og verkende armer. Jeg har venner med barn, men det blir sjeldne møter.

Jeg har fullt opp her hjemme. Midt oppi alt dette føler jeg også på ensomhet og mangel på mestring. Ja, opptil flere psykiske knekker.

Det er hverken Mammabanden, mammablogger eller «Barselgruppe 2018» som har gjort at jeg har kommet gjennom mammapermisjonen.

Ja, det er kanskje underholdende å sende hverandre snapper med gulpe-bonanza og trøtte tryner, men noe hjelp til å gjøre meg trygg i mammarollen har det ikke bidratt til.

Fars tur er på sølvfat

Jeg har lest bøker, googlet, søkt råd hos familie og venner, helsesøster og lege. Jeg har knotet med bleier, mistet barnet fra stellebordet, kledd på det for mye og for lite og glemt å gi det nok vann.

Jeg har også følt meg forvirret og udugelig slik du nå føler deg. Jeg har forsøkt og feilet en million ganger. Derfor kan det se enkelt ut for far. Når kroppen min er tilbakestilt, barnet sover om natten og har faste rutiner, legger jeg det på et sølvfat og serverer det til far med tips til mat, søvn og påkledning m.m.

La oss ikke starte en konkurranse i hvem som har det tøffest i permisjonen. Om så, hadde jeg som mor høyst sannsynlig gruset deg som far. La oss heller innse at foreldreskap og permisjonstid er beinhard jobbing for alle. Som du selv sier, får vi fantastiske øyeblikk tilbake.

Kanskje vi bare skal nyte dem og klare å stå i den tidvis ensomheten midt i øyeblikkene med barna våre. Kvelder med ostesmaking og fotballkamper må kanskje vike. Nå er det barnet som står i fokus.

Hvem bør ta ansvar?

Du skriver at helsestasjonene har en viktig jobb å gjøre for å inkludere fedrene. Praktisk tror jeg dette kan by på utfordringer. Barselgrupper er ikke enkelt å få satt sammen eller å få kontinuitet på selv for mødre.

Ja, det finnes flere digitale kanaler rettet mot mødre, men hvem har laget disse? Mødre. Mammablogger, podkaster og grupper på Snapchat og Facebook. Opprettet og drevet av mødre i behov av hverandre.

Selv opprettet jeg en Facebookgruppe for å samle foreldre i samme situasjon som meg selv i nærmiljøet, slik at vi kunne møtes og utveksle tips til aktiviteter og samlingssteder.

Handling fører ofte med seg mer enn å vente på at andre gjør noe. Og en del av problemet kan vel løses ved at vi møtes på tvers av kjønnene. Du er mer enn velkommen hit på kaffe.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter