Kvinner velger og har gjennom historien valgt abort med den teknologien som har vært til rådighet for dem. Men politikerne har ikke alltid latt kvinner få bruke ny og sikker teknologi. Derfor tok det for eksempel lang tid før angrepillen ble tatt i bruk. Det er en enkel og sikker metode for en svært tidlig abort, men politikerne var bekymret for at det kunne bli for enkelt for kvinner.

Vi ser den samme bekymringen når det gjelder screening. Hva velger kvinner om vi får tidlig tilgang på informasjon om syke fostre og fostre med genfeil? Politikerne stoler ikke på kvinner, og begrenser metodene vi får lov til å bruke.

Forskning.no

NIPT gir svar til alle kvinner, uansett alder

Professorene Bjørn M. Hofmann og Morgen Magelssen skriver i Aftenposten at mitt innlegg om metoder for screening av fostre er både feil og kunnskapsløst.

Jeg skrev at blodprøven NIPT (non-invasive prenatal testing) som tas fra mor, kan gi treffsikker informasjon tidlig. Så tidlig at kvinner rekker 12-ukers grensen for abort og slipper de vanskelige senabortene. Professorene mener at den slett ikke er så treffsikker og må kombineres med fostervannsprøve.

De hopper over et vesentlig punkt. NIPT er ikke perfekt og kan ikke gi 100 prosent korrekt svar. Men det gir langt bedre svar enn metodene som til nå bare kvinner over 38 år får lov til å bruke. Og det gir svar til alle kvinner, uansett alder.

Så må kvinnene velge. Det er en liten sjanse for at NIPT gir feil svar om at barnet er sykt. Da kan kvinner selv velge om de vil gå videre med nye tester, som fostervannsprøve.

Senabort er belastende

De to professorene hopper over at resultatet av dagens politikk på hvilke metoder som er tillatt, er at kvinner ikke får vite om de har alvorlig syke barn eller at de må ta belastende senaborter.

Samme gjelder tidlig ultralyd. Svært mange kvinner tar ultralyd tidlig for egen regning. Så gjør de valg om å gå videre med testing. Men slik tidlig ultralyd må de i dag betale selv og det er slett ikke alle tilbydere av ultralyd som forteller deg om det er feil på fosteret. Tidlig ultralyd vil gjøre kvinner mer fornøyd med svangerskapsomsorgen. Det er en stor gevinst i seg selv!

Valg av metoder handler om å gi kvinner den beste informasjonen, slik at kvinner selv kan gjøre de beste valgene.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter