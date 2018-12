«Ikke pensjon fra første krone», sier Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og kommer med en rekke argumenter mot å innføre pensjonssparing fra første krone. Som om pensjon fra første krone er problemet. Nei, problemet er at vi har et så komplisert pensjonssystem at folk ikke skjønner hva de får i pensjon. Og det er et demokratisk problem.

En viktig forskjell

For det første er problemet at man ikke får pensjon fra første krone. De fleste får nemlig ikke to prosent av det de tjener, men to prosent av det de tjener over 1G (for tiden 96 883 kroner).

Ups! Der falt noen av allerede, men heng på. Du får nemlig ikke to prosent av en lønn på 500 000 kroner, altså 10 000 kroner i årlig sparing. Du får 8 062 kroner i årlig sparing, fordi det er det man tjener over 96 883 kroner, som teller.

Dette kommer av at det er opp til arbeidsgiver å bestemme om sparingen skjer fra første krone eller fratrukket 1G. Og ca. 90 prosent av bedriftene har ikke pensjon fra første krone.

For det andre er problemet at du må arbeide i minst 20 prosent stilling og ha fylt 20 år. Det er vel kanskje greit, tenker du. Jo da, men hvorfor er det satt en grense på 20 prosent stilling og 20 år? Jo, for å spare arbeidsgiver for kostnader.

Spekulerer i korte kontrakter

Men hvorfor i all verden gjøre pensjon så komplisert? Hvorfor kan man ikke få pensjon av X prosent av lønn? Folketrygden tar jo ikke hensyn til stillingsprosent eller alder, så hvorfor i all verden skal tjenestepensjonsordningene ta hensyn til stillingsprosent og alder?

For det tredje så må du være medlem av pensjonsordningen i 12 måneder. Ja, du leste riktig. Det er altså slik at arbeidsgiver kan ha spart til pensjon til deg, men dersom du slutter etter 11 måneder, så går pengene tilbake til arbeidsgiver og du sitter igjen med null.

Og dette er et stort problem. Altfor mange arbeidsgivere spekulerer i korttidskontrakter eller sørger for å lage kontraktene kortere enn 12 måneder for å unngå kostnader til pensjon. På den måten kan de konkurrere på andre betingelser enn andre arbeidsgivere.

Hvor er det jeg vil? Jo, jeg mener at pensjon må gjøres enklere, fordi pensjon rett og slett er gjort for komplisert, unødig komplisert. Pensjon fra folketrygden er imidlertid gjort enkelt, i hvert fall dersom du er født i 1963 eller senere. Da er pensjonen din 18,1 prosent av alt du har tjent, vel å merke opp til 7,1G (for tiden 687 870 kroner).

Må bli enklere

Så hvorfor ikke også gjøre tjenestepensjonsordningene enkle? Det vil gjøre at folk har mulighet til å forstå hvordan det spares til pensjon og følgelig virke demokratiserende. I tillegg kommer at det er en betydelig kostnad ved å lage systemer som skal håndtere alle forutsetningene, både på informasjons- og systemsiden.

Jeg er fullstendig klar over at bedriftens pensjonskostnader vil øke markant med disse endringene. Men da mener jeg at man heller må redusere den lovpålagte spareprosenten på to prosent. For politikk blir ikke bedre av at den er komplisert. Den blir dårligere.

Og legg merke til at jeg nå bare har tatt for meg kompleksiteten i systemet. For hvem tror du taper økonomisk på dette? Det er de yngre, de med løs tilknytning til arbeidslivet, kvinner med lav stillingsprosent og de med korttidskontrakter. Det er rett og slett dårlig fordelingspolitikk.

